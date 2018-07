Europæiske aktier: Regnskaber trækker ned fra månedstop

Udviklingen går mod det lidt bedre, men stemningen er fortsat negativ på de europæiske aktiemarkeder torsdag middag, hvor det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks ligger 0,1 pct. lavere.

Tilbagegangen kommer, efter at indekset onsdag nåede sig højeste niveau i en måned, og indeksfaldet motiveres af ærgerlige data fra dagens regnskaber og en generel nedtur for råvarepriserne og dermed for selskaber relateret til den sektor.

På de store europæiske markeder vipper FTSE 100-indekset i London på status quo, mens CAC 40-indekset i Paris taber 0,5 pct., og DAX-indekset i Frankfurt falder 0,4 pct.

På sektorbasis er der minus på tæt på 0,8 pct. til råvareaktierne og også på 0,8 pct. til infrastruktur, mens detailaktierne stiger 0,8 pct. som torsdagens bedste bud på en stigende sektor.

På selskabsplan er der især hug til schweiziske Dormakaba, der producerer sikkerhedsdør-systemer. Aktien falder 17,2 pct., efter at selskabet serverede en udsættelse af sine finansielle mål på morgenkvisten. En driftsmargin på 18 pct. ventes nu nået senest i 2020/21 eller to år senere end tidligere varslet.

For det franske markedsføringsbureau Publicis byder dagen på et fald på 7,7 pct. efter præsentation af svage salgstal for andet kvartal. Og det trækker kollegaen WPP med ud på skråplanet, hvor den britiske aktie falder 4,0 pct.

Torsdagens positive bidrag leverer blandt andet britiske Moneysupermarket, der tilbyder websider med sammenligning af priser inden for rejser og bankforretning.

Aktien stiger 7,1 pct., efter at selskabet torsdag morgen rapporterede et halvårsoverskud på 2,95 pence per aktie. Såvel resultat, omsætning og driftsoverskud oversteg ifølge Bloomberg News analytikernes forventninger.