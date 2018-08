Europæiske aktier: Råvarer, biler og banker trækker ned i de store indeks

Eskaleringen af handelsspændingerne mellem USA og Kina bidrager torsdag middag til klare fald på de europæiske aktiemarkeder, og der er også udsigt til fald i USA, når de amerikanske børser senere i dag slår dørene op for investorerne.

Blandt investorerne kan der spores mindsket risikoappetit, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har truet med at hæve den foreslåede told på kinesisk import for 200 mia. dollar fra 10 til 25 pct.

- Jeg tror ikke, at Hr. Trump vil gå "all in", men her og nu får det investorerne til at holde sig på sidelinjen, for at se hvad der sker, siger handelschef Guillermo Hernandez Sampere fra MPPM EK i Tyskland til Bloomberg News.

Ud over handelsfrygten har regnskaberne torsdag været blandede, og investorerne har reageret negativt på rapporterne fra de tyske selskaber Siemens, BMW og Hugo Boss.

DUKKERT TIL SIEMENS

Det tyske eliteindeks, DAX, falder da også mest blandt de store europæiske - med 1,7 pct., mens det store Stoxx Europe 600-indeks "kun" ligger til et fald på omkring 1 pct.

Siemens falder på børsen i Frankfurt med 4,7 pct., efter at regnskabet for tredje kvartal af selskabets forskudte regnskabsår viste et fald i nettoresultatet på 14 pct. - trukket ned af en højere skattesats og vigende indtjening i selskabets olie- og gasenhed.

Investorerne har også reageret negativt på regnskabet fra BMW, som i kvartalet frem til udgangen af juni måtte se overskuddet skrumpe 6 pct. til 2,08 mia. euro og omsætningen falde 2,9 pct. til 25,02 mia. euro.

Resultatet levede overordnet set op til forventningerne, men marginerne på bilsalget var ifølge Reuters lavere end ventet, og det kan være forklaringen på, at aktien torsdag middag ligger 2,2 pct. lavere.

Den tyske tøjproducent Hugo Boss falder desuden 6,2 pct., efter et regnskab hvor indtjeningen ikke levede op til markedets forventninger.

FRANSK INVESTERINGSFIRMA TOPPER

Det franske investeringsfirma Amundi topper derimod i Stoxx 600 med en stigning på 8,1 pct., hvilket sker som reaktion på et godt regnskab for andet kvartal, hvor indløb af yderligere midler fra kunder har understøttet indtjeningen.

I det paneuropæiske aktieindeks falder 18 af 19 sektorer, hvor undtagelsen er gruppen af føde- og drikkevareselskaber.

Sektoren med selskaber inden for basale råvarer falder mest - med 3,3 pct. - efterfulgt af bilproducenterne og bankerne med fald på henholdsvis 2,0 og 1,9 pct.

/ritzau/FINANS