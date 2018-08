Europæiske aktier: Råvareaktier lider under mulig optrapning fra Trump

Regnskabssæsonen spiller desuden ind på enkeltaktier, heriblandt Lloyds Banking Group og BBA Aviation, der henholdsvis stiger og falder efter at have gjort status for det seneste kvartal. Desuden taber minekoncernen Rio Tinto terræn efter et svagt regnskab.

På indeksniveau ligger Europa Stoxx 600-indekset 0,2 pct. lavere i 390,73 presset af fald i flere af råvareselskaberne.

Rygter om, at Trump vil foreslå en forhøjet told på 25 pct. på kinesiske varer til en værdi 200 mia. dollar, har medvirket til prisfald på en lang række metaller, skriver Reuters. Tidligere har der været stillet en told på 10 pct. i udsigt.

Blandt de britiske mineaktier falder Rio Tinto med 4 pct., og Glencore og BHP Billiton følger lige efter med fald på henholdsvis 3 pct. og 2,9 pct.

Britiske BBA Aviation, der gør sig inden for service og vedligeholdelse af fly, klarer sig værst i Stoxx 600-regi. Et svagt regnskab har sendt aktien baglæns med næsten 14 pct.

Blandt lyspunkterne er medicinalselskabet Qiagen, der stiger over 8 pct. oven på sit regnskab, samt meldinger om at selskabets test til screening af livmoderhalskræft er blevet blåstemplet af verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Også Lloyds Banking Group er kommet fint ud af andet kvartal, hvor overskuddet før skat steg 23 pct. Bankaktien stiger med 1,5 pct. i det ellers småsure marked.

/ritzau/FINANS