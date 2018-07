Europæiske aktier: Overvejende rødt trods stort plus til køkkenspecialist

Mens der er overvejende grønt på det danske aktiemarked, har den røde pensel fået overtaget i resten af Europa onsdag lidt over middag.

For det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks bliver der noteret et fald på 0,1 pct. Samtidig falder de ledende indeks i England og Tyskland med henholdsvis 0,6 og 0,2 pct. Til gengæld stikker det franske CAC 40-indeks positivt ud med et plus på 0,1 pct.

Det skyldes blandt andet en stigning på 10,7 pct. til franske SEB, som blandt andet producerer køkkengrej. Kursstigningen kommer efter et regnskab for første halvår, der ifølge Bloomberg News slog analytikernes forventninger målt på omsætningen og herudover indeholdt en opjustering af helårets forventninger til den organiske vækst.

»SEB havde et første halvår med god kvalitet - endda i forhold til et højt sammenligningsgrundlag.«

»Igennem de seks måneder forblev vores organiske vækst robust, og vores indtjening fra driftsaktiviteten holdt sig stærkt oppe i et overraskende vanskeligt marked med højere råvarepriser og valutaudsving. Trods dette steg vores nettooverskud næsten 10 pct.,« siger Thierry de La Tour dArtaise, bestyrelsesformand og administrerende direktør hos SEB, i regnskabet.

I den tunge ende af det europæiske aktiemarked finder man blandt andet det engelske medicinalselskab Indivior, der falder 15,5 pct. Det sker, efter et halvårsregnskab som viser, at markedsandelen for selskabets middel Suboxone er faldet til 49 pct. fra 52 pct. Ifølge Jefferies kan den reducerede markedsandel indikere tab på 37,5-45,0 mio. dollar for indtjeningen i hele 2018.

Også det britiske spilleselskab Kindred Group - der tidligere hed Unibet - har en skidt dag med et fald på 9,7 pct. Det kommer, efter et regnskab for andet kvartal som indeholdt resultater nogenlunde på linje med analytikernes forventninger, men som til gengæld voksede en del under forventning i den nordiske region ifølge DNB.

/ritzau/FINANS