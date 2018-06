Europæiske aktier: Norwegian stiger efter Lufthansa-flirt på negativ dag

Tyske Lufthansa er det seneste til at melde sin interesse for Norwegian. Det sender aktien i det norske flyselskab op, mens den generelle tendens i Europa er tynget af frygten for handelsspændingerne mellem USA og Kina.

Det er nu Lufthansas tur til at gøre sine hoser grønne over for Norwegian. I et interview med Süddeutsche Zeitung siger Lufthansas koncernchef, Carsten Spohr, at det tyske luftfartsselskab har kontakt med det norske.

En eventuel overtagelse er et spørgsmål om "strategisk merværdi, priser og konkurrencemuligheder", siger Lufthansa-chefen til avisen.

Investorerne i Norwegian reagerer positivt på nyheden, og Norwegian-aktien stiger 9,7 pct. på børsen i Olso, mens Lufthansa taber lidt terræn og falder 0,7 pct.

FALD OVER HELE LINJEN I EUROPA

De europæiske børser taber generelt terræn, efter at USA's præsident, Donald Trump, fredag annoncerede en revideret liste med told på 25 pct. på kinesiske varer til en samlet værdi af 34 mia. dollar, og derudover har USA en observationsliste med kinesiske varer for 16 mia. dollar, der senere kan blive pålagt told.

Kina har foretaget et modtræk på ligeledes 34 mia. dollar med yderligere 16 mia. dollar i baghånden.

Det britiske FTSE 100-indeks falder 0,3 pct., mens det franske CAC 40-indeks dropper 1,3 pct., og det tyske DAX-indeks går 1,4 pct. tilbage. Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks falder 1 pct. lidt over middag.

I Tyskland har politiet arresteret Audis administrerende direktør, Rupert Stadler, der også er bestyrelsesmedlem i moderkoncernen Volkswagen. Han er blevet arresteret i forbindelse med skandalen om snyd med udledning af NOx-gasser under test.

Volkswagen-aktien falder 2,3 pct.

NKT's franske rival Nexans venter faldende indtjening i 2018, hvor driftsresultatet før af- og nedskrivninger ventes at lande på omkring 350 mio. euro. Det rapporterer Bloomberg News. Resultatet er en nedgang fra 411 mio. euro sidste år og en del under analytikeres forventning om et resultat på 403,6 mio. euro ifølge Bloomberg.

Aktionærerne straffer selskabet, og Nexans-aktien falder 15,9 pct.

I den sjove ende af Stoxx 600-indekset ligger det britiske luftfartsselskab Cobham, efter at Morgan Stanley ifølge data fra Bloomberg News har løftet anbefalingen til "overvægt" fra "ligevægt". Cobham-aktien stiger 4,3 pct.

/ritzau/FINANS