Europæiske aktier: Nervøsitet lægger et tæppe over markederne

Nervøsitet over verdens politiske og økonomiske udvikling får torsdag investorerne på de europæiske børser til at holde sig fra større sats, og de fleste af de toneangivende indeks ligger tæt på uændret.

Eksempelvis svinger det tyske DAX-indeks og Londons FTSE-indeks - samt det hjemlige C25 - med mindre end 0,05 pct. ved 14-tiden, mens det brede Stoxx 600-indeks stiger 0,1 pct.

Torsdag er dagen, hvor seneste runde af ekstratold træder i kraft i handelskrigen mellem USA og Kina. De to lande er dog begyndt at gå i dialog om at finde fælles fodslag på handelsfronten.

Derudover venter markedet spændt på den løbende udvikling i USA, hvor præsident Trumps håndlangere falder som fluer. Præsidenten har selv i et interview med Fox forholdt sig til en potentiel rigsretssag og forudset økonomisk elendighed, hvis han skulle blive væltet.

På de europæiske børser holder investorerne sig især fra aktier i bilbranchen, som er en af de store stridspunkter i handelskrigene. Med til at presse sektoren er også fortsat modvind til Continental-aktien, som i forvejen faldt 13 pct. onsdag oven på en nedjustering. Torsdag er faldet på yderligere 2,6 pct.

I bunden af Stoxx 600-indekset ligger danske Ambu, hvis rutsjebanetur fortsætter efter et regnskab, der trods en opjustering ikke levede op til markedets høje forventninger. Aktien faldt 12 pct. fra start, vendte så til et plus ved 10-tiden, men ligger kort efter klokken 14 i et minus på 9 pct.

Ryanair flyver til gengæld til tops i indekset takket være flyselskabets aftale med de irske piloters fagforening, som ser ud til at stoppe de mange strejker, der har plaget selskabet og givet aflysninger i hobetal. Ryanair-aktien stiger 7 pct. på børsen i Dublin.