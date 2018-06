Europæiske aktier: Mere told rammer tysk bilindustri

Den eskalerende handelskrig mellem Kina og USA rammer de europæiske aktiemarkeder med en knytnæve, og de ledende indeks på de store børser ligger alle med fald tirsdag middag.

DAX-indekset på den tyske børs falder med 1,3 pct., i Paris falder CAC-indekset med 1,1 pct., mens FTSE 100 i London er nede med 0,5 pct.

Det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks falder ved middagstid med 0,7 pct.

- Lige nu falder snakken på Kina og USA, og den går ikke direkte på Europa. Men der er bestemt en risiko her også, for den globale handel hænger sammen, siger Britta Weidenbach, aktiechef i DWS, til Reuters.

På det tyske aktiemarked ligger Volkswagen med et fald på 1,8 pct. midt på tirsdagen, mens BMW må notere sig et minus på 1,0 pct. i aktiekursen. Samlet falder bilsektoren med 1,4 pct. i Stoxx 600.

- Den er en af de hovedbrancher, der potentielt kan blive ramt af de nye toldafgifter, siger Britta Weidenbach.

I Storbritannien falder stormagasinet Debenhams med 7,7 pct., efter at kæden for tredje gang i år har snittet i forventningerne. Nu ventes et overskud før skat på 35-40 mio. pund., mens markedskonsensus ifølge Bloomberg News ligger på 50,3 mio. pund. Aktien har dog rettet sig lidt, da den kort efter åbningen faldt helt op til 20 pct.

- Situationen i Storbritannien er blevet værre. Når man ser på hovedområderne i forretningen, så er salg af både tøj og sko faldet, siger Sergio Bucher, der er administrerende direktør i Debenhams.

Og det er ikke kun Debenhams, der er ramt. Kæder som BHS, House of Fraser og Marks & Spencer har lukket dusinvis butikker, og britisk detail er presset af onlinesalget hos blandt andet Amazon og Asos.

I en helt anden boldgade ligger Norwegian med et plus på 3,0 pct. i aktiekursen. Stigningen kommer, selv om lavprisselskabet ikke har flaget, at det er til salg, men at det har den nødvendige størrelse til at klare sig på egen hånd. Det siger selskabets topchef, Bjørn Kjos, tirsdag under et arrangement i Bruxelles ifølge Bloomberg News.

Meldingen kommer oven på den seneste tids forlydender om, at luftfartsselskaberne IAG og senest Lufthansa har vist interesse for at købe Norwegian. Selv bekræftede Bjørn Kjos mandag over for NRK, at Lufthansa har henvendt sig.

Kjos siger desuden, at Norwegian vil overveje ethvert bud og tage hensyn til pris og arbejdspladser. Norwegian-aktien steg mandag 10 pct. på børsen i Oslo.

/ritzau/FINANS