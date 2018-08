Europæiske aktier: Geopolitikken presser aktiemarkederne - igen

Tvivlen om hvorvidt en handelskrig lurer om hjørnet har fået investorerne til at trække følehornene til sig. Et vue ud i Europa viser, at børserne i Frankfurt, London og Paris alle ligger underdrejede med fald i de ledende indeks på op til 1 pct.

Tvivlen om hvorvidt en handelskrig lurer om hjørnet har fået investorerne til at trække følehornene til sig. Et vue ud i Europa viser, at børserne i Frankfurt, London og Paris alle ligger underdrejede med fald i de ledende indeks på op til 1 pct. Også de amerikanske futures på de store indeks på Wall Street peger ned med fald på op til 0,4 pct.

Det er storpolitikken, der igen presser markederne. Den amerikanske præsident, Donald Trump, har nu anklaget Kina for at underminere de amerikanske anstrengelser for at presse Nordkorea til at opgive atomvåben - og det kan være en indikation på, at handelskrigen med Beijing er blevet forværret, skriver Bloomberg News.

De øgede bekymringer udvisker glæden over udsigten til, at Canadas premierminister, Justin Trudeau, og USA's præsident, Donald Trump, vurderer, at en revideret Nafta-aftale aftale er inde for rækkevidde fredag.

Det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks falder torsdag middag 0,5 pct. Og den schweiziske formueforvalter GAM Holding ligger helt i bund.

En aktie i GAM er faldet til sit laveste niveau i næsten et årti med et drop i kursen på 10,6 pct. til 7,31 schweizerfranc. Faldet kommer, efter at Credit Suisse har halveret kursmålet for aktien til 7 schweizerfranc fra 14,20 schweizerfranc.

Analytiker i Credit Suisse Tom Mills er den eneste ud af de ti analytikere, som ifølge Bloomberg News følger selskabet, der har en anbefaling om at sælge aktien.

Det franske teleselskab Bouygues ligger modsat med et plus på 4,3 pct. på kursen. Selskabet har i regnskabet for andet kvartal 2018 fastholdt sine forventningerne til hele året, samtidig med at resultaterne for de tre måneder af året er bedre end ventet af analytikerne, skriver Bloomberg.