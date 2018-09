Europæiske aktier: Generelt sure miner men stor fest hos svensk tøjgigant

Samtidig med at den svenske tøjgigant Hennes & Mauritz nyder stor begejstring på børsen i Stockholm, er der generelt sure miner rundt om på det europæiske kontinent mandag eftermiddag.

For det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks er der et fald på 0,1 pct. Alt imens falder de ledende indeks på børserne i London, Frankfurt og Paris mellem 0,2 og 0,4 pct.

En væsentlig årsag til pessimismen kan være den amerikanske præsident, Donald Trump, der sent fredag tilkendegav ønsket om at fortsætte forberedelserne af en toldforhøjelse på kinesiske varer for 200 mia. dollar, på trods af at USA og Kina i sidste uge enedes om at mødes til forhandlinger.

Blandt de europæiske selskaber er der mandag særlig stor fokus på Hennes & Mauritz, efter at selskabet har solgt for mere end ventet i tredje kvartal, og der ifølge flere medier er interesse fra formand og hovedaktionær Stefan Persson for at købe selskabet af børsen.

Britiske medier skriver, at Stefan Persson har talt med flere finanshuse om en »stor finansieringspakke«. Persson-familien ejer i øjeblikket 46 pct. af aktierne i tøjselskabet.

Mandag eftermiddag reagerer investorerne på de to nyheder ved at sende aktien op med 13,6 pct. til 139,94 svenske kr.

Stigningen til Hennes & Mauritz er den næststørste i Stoxx 600-indekset -kun overgået af et plus på 14,3 pct. til 93,50 euro for det belgiske biotekselskab Argenx. Selskabet, som blandt andet forsker i midler til kræftbehandling, har kunnet offentliggøre positive fase 2-resultater fra et studie med midlet Efgartigimod.

Efterfølgende har finanshuset Stifel kaldt det for »et bingo« og vurderet, at Efgartigimod vil være det første af sin type behandling på markedet med et milliardstort potentiale.