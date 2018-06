Europæiske aktier: Fortsat lempelig pengepolitik sendte aktierne op

Udsigten til længere tid med en lempelig pengepolitik gav torsdag kursstigninger på det europæiske aktiemarked, hvor der var grønt over hele kontinentet.

For det paneuropæiske Stoxx 600-indeks blev der noteret et plus på 1,2 pct., mens de ledende indeks på børserne i London, Frankfurt og Paris vandt mellem 0,8 pct. og 1,7 pct.

Årsagen til stigningerne var meldingerne fra kontinentets centralbank, som torsdag fastholdt de lave renteniveauer og samtidig først indikerede renteforhøjelser fra efter næste sommer. Derudover vil Den Europæiske Centralbank fortsætte med at købe statsobligationer frem til og med årsskiftet i stedet for at slutte i september som ellers var den oprindelige plan.

- Centralbanken kom ikke med nogen overraskelser. Draghi (øverste chef i centralbanken, red.) gav bare markedet det, det ventede, siger Nuria Alvarez, der er bankanalytiker hos Renta 4 i Madrid, ifølge Bloomberg News.

- Den ventede rentestigning i midten af 2019 er ingen god nyhed for bankerne, da der stadig er mere end et år til, og selv da vil renteforhøjelsen ikke være særlig stor. Det er ikke særligt gode udsigter for bankerne, og mange strategiplaner vil fejle, tilføjer han.

På trods af udsigterne for næste renteforhøjelse steg banksegmentet i Stoxx 600-indekset torsdag med 0,6 pct. Det var blandt andet afledt af stigninger til de svenske banker SEB og Handelsbanken, som henholdsvis steg med 2,2 pct. og 2,1 pct.

I Sverige var der også plus til Tele2, efter at Morgan Stanley løftede anbefalingen af aktien til "overvægt" fra "undervægt". Det skete på baggrund af forventninger om et større synergipotentiale mellem Tele2 og Com Hem, der fusionerede tidligere i år. Tele2-aktien steg med 5,3 pct.

Også den britiske medicinalkoncern Glaxosmithkline havde en fin dag, da der for det første var positive resultater fra et studie vedrørende en hiv-behandling, og da der for det andet kom meldinger om forsinkelser hos amerikanske Mylan i forhold til et astmamiddel, der konkurrerer med Glaxos Advair. De to nyheder sendte Glaxosmithkline op 2,3 pct.

