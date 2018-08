Europæiske aktier: Danske Royal Unibrew i bunden af blegrødt marked

Opmærksomheden er nu vendt mod mulighederne for at få Canada med i aftalen og mod den efterhånden permanente betænkelighed ved udviklingen i de kinesisk-amerikanske handelsrelationer.

Onsdag middag ligger det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks 0,1 pct. lavere i 384,18, og på de store markeder falder FTSE 100-indekset i London 0,7, pct., mens CAC 40-indekset i Paris ligger uændret, og det tyske DAX-indeks taber lige under 0,1 pct.

På solsiden i det europæiske indeks stråler den tyske mediekoncern RTL med et plus på 4,3 pct. efter offentliggørelsen af et regnskab, der slog forventningerne til både omsætningen på 1,6 mia. euro og overskud på 379 mio. euro på EBITDA-niveau i andet kvartal.

Med i den europæiske top er også Ferrari-aktien, der stiger 3,6 pct., i forventning om at den nu bekræftede børsnotering af den britiske kollega Aston Martin vil give mere opmærksomhed til Ferraris positive regnskabspræstationer. Storbanken HSBC har i øvrigt opgraderet sin anbefaling af Ferrari til "køb" fra "hold".

På skyggesiden i Stoxx 600-indekset falder spanske Industria De Diseno Textil, Inditex, 6,5 pct. Morgan Stanley har sænket sin anbefaling af detailkæden, der er kendt for blandt andet Zara-butikkerne til "undervægt" fra "ligevægt". Årsagen er blandt andet, at Zara-kæden er vokset betragteligt, og derfor venter analytikerne svagere vækstrater i fremtiden. Inditex er heller ikke immune over for prispres fra onlinesalg, skriver Morgan Stanley.

Danske Royal Unibrew indtager en uheldig rolle som den mest faldende aktie i det europæiske indeks med et tab på 6,4 pct. Aktien steg tirsdag 4,8 pct. efter positiv modtagelse af bryggeriets kvartalsregnskab.