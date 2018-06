Europæiske aktier: Danske aktier i yderpositioner i negativt marked

Ambu falder 6,7 pct. nederst i indekset efter en negativ analyse fra Nordea, mens Novo stiger 4,4 pct. i forlængelse af positive studier med diabetesmidlet Semaglutid. Det berettiger medicinalaktien til en andenplads i Stoxx 600-toppen.

Generelt er stemningen i det europæiske aktiemarked negativ med fald i Stoxx 600 på 0,3 pct., hvor ikke mindst bilindustrien belaster underindekset for vedvarende forbrugsgoder, med tab på hele 3,3 pct.

Baggrunden er en nedjustering fra tyske Daimler, der blandt andet ejer Mercedes-Benz, og som nu venter en driftsindtjening, målt på EBIT, der vil blive "en smule" lavere end sidste år. Tidligere spåede selskabet, at resultatet ville blive en smule højere. Daimler peger på handelskrigen mellem Kina og USA og de højere afgifter, som i den anledning pålægges varer fra USA til Kina, herunder de Mercedes-SUV'er, som Daimler producerer i USA til koncernens største marked, som er det kinesiske.

Daimler-aktien falder 3,8 pct. og nedturen trækker aktien franske Renault med ned. Aktien falder 4,4 pct.

På de store europæiske markeder falder FTSE 100-indekset i London marginalt, CAC 40-indekset i Paris taber 0,4 pct., og det tyske DAX-indeks ligger 1,0 pct. lavere.

Øverst i Stoxx 600 ligger EDF med et plus på 5,5 pct., og her er forklaringen ifølge Bloomberg News, at den franske regering overvejer at splitte det statskontrollerede elselskab i to: En del, der beskæftiger sig med atomkraft, og en del, der har aktiviteter inden for ny og vedvarende energi.

/ritzau/FINANS