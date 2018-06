Europæiske aktier: Britiske WH Smith løb med opmærksomheden

Udtalelser fra medlemmer af Den Europæiske Centralbank om stop for opkøb af obligationer og fortsatte handelsforhandlinger mellem USA og Kina var nogle af de overskrifter, som investorerne i Europa kunne holde særligt øje med onsdag.

Både FTSE-100 i London steg og Dax-indekset i Frankfurt steg med 0,4 pct., mens CAC 40-indekset på børsen i Paris faldt med 0,2 pct. Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks endte uændret.

På selskabsfronten var der anderledes gang i den - og dagens kioskbasker blev britiske WH Smith, der indtog topplaceringen i det fælleseuropæiske indeks med et plus på 7,5 pct. Kioskkæden kom med handelsopdatering for tredje kvartal onsdag morgen, og den viste vækst i det samlede salg på 4 pct. sammenlignet med samme periode året forinden.

Det er særligt salget i kiosker, der er placeret i lufthavne og på togstationer, som har drevet fremgangen.

- Bruttomarginen steg efter planen, og vores nye program for butiksåbninger er på rette kurs i både Storbritannien og internationalt, skrev WH Smith desuden i opdateringen.

Den britiske ingeniørkoncern RPC havde omvendt en hård dag på børsen i London, hvor aktien faldt over 11 pct. efter præsentationen af resultater for det skæve regnskabsår 2017/18.

Faldet skete, på trods af at ledelsen har meldt om et stigende udbytte for det netop afsluttede regnskabsår, og at starten af det nye regnskabsår har været på linje med forventningen.

/ritzau/FINANS