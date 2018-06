Europæiske aktier: Britisk kioskkæde i top i roligt marked

Udtalelser fra medlemmer af Den Europæiske Centralbank og de fortsatte handelsforhandlinger mellem USA og Kina er nogle af de overskrifter, som investorerne på de europæiske aktiemarkeder holder særligt øje med onsdag, hvor de ledende indeks stort set ligger stille.

Det britiske FTSE 100-indeks ligger 0,4 pct. højere, det franske CAC 40-indeks ligger uændret, og det tyske DAX-indeks går frem med 0,4 pct. Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks stiger desuden 0,1 pct.

Under en tale i Berlin har tyske Peter Praet, der er medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion, udtalt sig "høgeagtigt" om centralbankens store opkøbsprogram af obligationer. Her lød det blandt andet, at inflationen er på vej mod målet på tæt på, men under, 2 pct., og at centralbanken i næste uge vil debattere, om den gradvist skal stoppe sit opkøbsprogram.

Jens Weidmann, der er der er chef for den tyske centralbank og dermed også medlem af Styrelsesrådet, har også udtalt onsdag, at markedets forventninger om at centralbanken afslutter opkøbsprogrammet ved udgangen af i år, er »plausible«, skriver Marketwatch.

KIOSKKÆDE HOPPER EFTER NYE TAL

På selskabsfronten er der fokus på den britiske kioskkæde WH Smith, der har indtaget topplaceringen i det fælleseuropæiske indeks med en stigning på 6,4 pct. Selskabet har offentliggjort en handelsopdatering for tredje kvartal onsdag morgen, og den viser, at det samlede salg voksede med 4 pct. sammenlignet med samme periode året forinden.

Det er særligt salget i kiosker, der er placeret i lufthavne og på togstationer, som har drevet fremgangen, mens de øvrige butikker har oplevet et lille fald i omsætningen.

»Bruttomarginen steg efter planen, og vores nye program for butiksåbninger er på rette kurs i både Storbritannien og internationalt,« skriver WH Smith desuden i opdateringen.

Den britiske ingeniørkoncern RPC har omvendt en hård dag på børsen i London, hvor aktien falder hele 12,5 pct. ved middagstid, efter at selskabet tidligere på dagen præsenterede resultater for det skæve regnskabsår 2017/18.

RPC kunne blandt andet fremvise frie pengestrømme på 229 mio. pund, hvilket ifølge finanshuset Jefferies var 6 pct. under konsensusestimaterne. Det skriver Bloomberg News.

Faldet sker, på trods af at ledelsen har meldt om et stigende udbytte for det netop afsluttede regnskabsår, og at starten af det nye regnskabsår har været på linje med forventningen. Samtidig vil koncernen fortsætte med at med at jagte »værdiskabende opkøb«.

/ritzau/FINANS