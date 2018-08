Europæiske aktier: Bayer banket i bund og finanssektoren under tyrkisk pres

Det er hårdt at være bankaktionær i mandagens aktiemarked, hvor nervøsitet for især de sydeuropæiske bankers eksponering mod den kriseramte tyrkiske økonomi presser finansaktierne ned.

På sektorbasis falder de europæiske finansaktier mandag middag 1 pct., og de bidrager dermed til den negative stemning blandt de europæiske aktiehandlere, der har trukket det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks 0,6 pct. ned til lige over 379, som er det laveste niveau for indekset i tre uger.

I Tyrkiet ligger det toneangivende BIST National 100-indeks 4 pct. lavere.

Blandt dagens hårdt ramte finansaktier er østrigske Raiffeisen Bank, hollandske ING, spanske Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, italienske Mediobancs og Unione di Banca Italiane, som mandag middag ligger 3-5 pct. lavere.

Men værst går det ud over tyske kemi- og medicinalgigant Bayer, der må notere et fald på 11,6 pct. Det sker efter udfaldet af en amerikansk retssag, hvor der faldt dom fredag. Selskabet bag ukrudtsmidlet Roundup. Monsanto, skal betale 298 mio. dollar i erstatning til en gartner, da det ikke havde advaret om de kræftrisici, der er ved at bruge midlet. Bayer opkøbte Monsanto i juni for 63 mia. dollar.

Kursdykket i Bayer er hovedårsagen til, at de europæiske medicinalaktier mandag trækkes 1,5 pct. ned på sektorbasis.

Heller ikke flyselskabet Air France-KLM har en heldig dag. Aktien falder 5,4 pct. i forlængelse af strejketrusler fra selskabets piloter i forbindelse med igangværende lønforhandlinger.

I toppen af det brede Stoxx 600-indeks troner to danske aktier - Pandora og Lundbeck, der stiger henholdsvis 2,9 pct. og 2,7 pct. Pandora har angiveligt hold er velmodtaget investormøde, mens der ikke er umiddelbare selskabsspecifikke nyheder bag stigningen i Lundbeck.