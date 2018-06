Europæiske-aktier: Banker strøg frem trods generelle markedsbump

. Fra at det startede overvejende positivt ud for aktierne på det europæiske kontinent, vendte det i løbet af torsdagen rundt for til sidst at slutte noget mere ujævnt.

For det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks endte det med et fald på 0,2 pct., mens de ledende indeks i Tyskland og Frankrig faldt med 0,1 pct. I England lukkede det toneangivende indeks stort set uændret.

Et af torsdagens sektormæssige lyspunkter var bank- og finansaktierne, som fortsatte med at nyde godt af de meldinger, der kom onsdag fra Peter Praet, rådsmedlem og cheføkonom i Den Europæiske Centralbank. I en tale signalerede han nemlig en snarlig beslutning, i forhold til hvornår centralbankens opkøbsprogram vil afvikles og der igen kan komme en knap så lempelig pengepolitik.

- At Europa kan tage et skridt nærmere en økonomisk normalisering allerede i næste uge, har givet ekstra foder til "the bulls" (optimistiske investorer, red.). Vækst og stigende inflation betyder, at der er en stor chance for, at centralbanken vil stoppe sit opkøbsprogram i løbet af i år, siger Lee Wild, ansvarlig for aktiestrategi hos Interactive Investor, ifølge Marketwatch.

- Højere renter på globale statsobligationer i kraft af stigende optimisme omkring centralbankens politik er gode nyheder for bankernes marginer og den bredere finansielle sektor, tilføjer han.

I Stoxx-indekset var bank- og finansaktier blandt de mest stigende sektorer torsdag. Det var blandt andet understøttet af plusser til spanske banker som Bankia og Caixabank, der steg henholdsvis 2,6 pct. og 4,4 pct., og en kursgevinst på 2,6 pct. til den østrigske bank Erste Group.

Største stigning til en enkeltstående aktie i Stoxx 600-indekset tilfaldt britiske Auto Trader Group, der er en digital platform til at handle med nye og brugte biler. Selskabet leverede i det regnskabsår, der sluttede med udgangen af marts, på linje med det ventede ifølge estimater fra Bloomberg News.

For det nye regnskabsår kan selskabets ledelse fortælle, at det er kommet godt fra start, og at det ser godt ud i forhold til at indfri forventningerne til fortsat vækst. Aktien endte med at stige 8,7 pct.

/ritzau/FINANS