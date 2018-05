Europæiske aktier: Air France crashede på ministerkommentar

Der var langt fra top til bund mandag i det brede europæiske aktieindeks Stoxx 600.

Danske Ambu røg til tops med et plus på 17,9 pct., efter at selskabets regnskab for andet kvartal af 2017/18 med en pæn vækst og en opjustering for hele regnskabsåret gav investorerne en behagelig læsestund.

Modsat gik det for fransk-hollandske Air France-KLM, der med et fald på 10,2 pct. endte i bunden af indekset, der mandag lukkede i grønt og samlet steg med 0,6 pct.

Den franske økonomiminister, Bruno Le Maire, sagde, at Air France risikerer at gå til grunde, hvis ikke det bliver mere konkurrencedygtigt. Og selv om den franske stat ejer 14,3 pct. af moderselskabet, Air France, har regeringen ikke tænkt sig at træde til som økonomisk redningsmand.

»Air Frances overlevelse hænger i en tynd tråd,« sagde Bruno Le Maire ifølge BBC.

Topchefen, Jean-Marc Janaillac, har forladt selskabet, da selskabets medarbejdere har afvist et tilbud om forbedret løn - og det blæser nu op til konflikt.

Schweiziske Nestlé har betalt amerikanske Starbucks 7,15 mia. dollar i kontanter for at få rettighederne til at sælge amerikanernes kaffeprodukter. Det skal sætte gang i den schweiziske kaffeforretning, skrev Reuters.

Nestlé skal sælge den amerikanske kaffe verden over, og det skal være med til at holde det schweiziske selskabs position som verdens største indenfor kaffe. Nestlé steg 1,6 pct. mandag.