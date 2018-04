Europa/aktier: Shire i front for lysegrønt marked efter købsnyt

De europæiske aktier befinder sig tirsdag tæt på udgangspunktet - med små udsving i begge retninger for de største indeks på kontinentet.

Regnskaber fylder en del i billedet, mens en enkelt opkøbshistorie også stikker i øjnene og giver optur til det irske medicinalselskab Shire.

Overordnet set er det ved middagstid den grønne farve, der netop vinder tovtrækkeriet, idet det brede Stoxx 600-indeks stiger med små 0,1 pct.

I London stiger FTSE 100-indekset samtidig 0,3 pct., mens CAC 40 i Paris falder 0,1 pct., og DAX-indekset i Frankfurt stiger med 0,3 pct.

Øverst i Stoxx 600-indekset er Shire, der trækkes op af historien om, at den japanske Lundbeck-partner Takeda Pharmaceuticals skulle være tæt på en foreløbig aftale om at købe selskabet.

Historien har været rygtet flere gange, hvilket også har sendt aktien i svingninger før, men tirsdag skriver Bloomberg News, at en foreløbig aftale skulle være tæt på. Shire stiger med 5,1 pct. til 3993 pence på børsen i London.

Siden historien om overtagelsen første gang kom frem, er aktien steget med godt 30 pct.

I Tyskland trækker softwareselskabet SAP op efter et godt regnskab for første kvartal, hvor forventningerne til hele årets salg blev løftet.

SAP venter nu en omsætning på 24,8-25,3 mia. euro mod tidligere 24,6-25,1 mia. euro, og aktien stiger med 3,2 pct. til 89,94 euro i Frankfurt.

I London er det en rød dag for bookmakeren William Hill, efter at avisen The Times har rapporteret, at det britiske finansministerium har accepteret ekspertvurderinger om, at maksimumindsatsen på visse betting-terminaler skal sættes til 2 pund.

Det kan betyde reel lovgivning på området i horisonten, og William Hill falder med 14,1 pct. til 288,70 pence. GVC Holding, der ligeledes driver bookmaker-forretning, falder med 6,8 pct. til 905,50 pence.

/ritzau/FINANS