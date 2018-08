Europa/aktier: Mineselskaber dykker på faldende råvarepriser

Der er kursfald på det europæiske aktiemarked onsdag ved middagstid, hvor en nedtur til selskaber i minesektoren trækker ned.

Omkring 13-tiden falder det brede Stoxx 600-indeks 0,4 pct., og underindekset for råvaresektoren er klar agterlanterne med et dyk på 2,5 pct.

Kobberprisen er faldet til det laveste niveau i mere end et år, da frygten for en stor strejke i en chilensk kobbermine - og dermed et mindre udbud - er blevet mindre.

Den lavere kobberpris rammer en række mineselskaber, der er eksponeret på den front.

I Storbritannien dykker Fresnillo og KAZ Minerals begge 5,2 pct., mens Glencore, Antofagasta og Anglo American falder omkring 3 pct.

Helt nederst i Stoxx 600-indekset er et dansk islæt i form af høreapparatselskabet William Demant, som bliver sendt ned efter et regnskab for første halvår, der ellers var bedre end ventet. Aktien var inden regnskabet steget må 70 pct. i år, men falder onsdag 7,2 pct.

»Analytikerne havde forventet mere - specielt efter den markante stigning i aktiekursen på det seneste,« siger Markus Gola, aktieanalytiker hos Mainfirst Bank, til Bloomberg News.

Der er også dansk på den øverste plads i Stoxx 600, hvor vindmølleproducenten Vestas er at finde efter regnskabet for andet kvartal, der var bedre end ventet på ordreindgang og indtjening. Aktien stiger 5,8 pct., og konkurrenten Siemens Gamesa bliver suget med op og stiger 2,3 pct.

Det britiske forsikringsselskab Admiral Group er også i god gænge, efter at selskabets regnskab for første halvår overgik forventningerne. Aktien stiger 3,1 pct.

/ritzau/FINANS