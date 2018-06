Europa/aktier: Bankaktier tager et hop mens bilsektoren dykker

Det tyske DAX-indeks stiger 0,3 pct., det franske CAC 40-indeks går frem med 0,7 pct., mens det britiske FTSE 100 også ligger 0,7 pct. højere.

Det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks stiger 0,6 pct., og det er særligt de europæiske bankaktier, der driver fremgangen, da sektoren samlet set stiger 1,4 pct. ved middagstid fredag.

Det største hop står BPER Banca for, efter at Unipol har købt flere aktier i den italienske bank. Aktien stiger 7,5 pct.

»Den høje lokale politiske usikkerhed har tynget statsobligationerne og bankaktierne, og denne transaktion kan give en beskyttelse for BPER-aktierne på den korte bane,« vurderer Goldman Sachs over for nyhedsbureauet Reuters.

Også banker som Deutsche Bank, Credit Suisse og UBS har en god dag på børsen fredag, efter at den amerikanske centralbank torsdag aften offentliggjorde resultaterne af den årlige stresstest. De viste, at alle bankerne på Wall Street klarede skærene. Det betyder også, at de tre europæiske bankers amerikanske datterselskaber levede op til kapitalkravene.

Deutsche Bank stiger 1,4 pct., Credit Suisse går 2,5 pct. frem, mens UBS ligger 1,9 pct. højere.

BILSEKTOREN I BUNDEN

Bilproducenterne er omvendt den sektor, der klarer sig dårligst fredag. Allerede torsdag var selskabernes aktier tynget af en meddelelse fra den tyske bilproducent Daimler, der nedjusterede forventningerne til hele året.

De lavere forventninger blev begrundet med frygt for effekten af øgede afgifter som følge af den eskalerende handelskonflikt mellem Kina og USA, og det skabte bekymring for negative konsekvenser for andre selskaber.

I Stoxx 600-indekset er sektoren den eneste, der samlet ligger med et negativt fortegn. Samlet falder den 0,1 pct.

På selskabssiden har det danske medicoselskab Ambu placeret sig helt i bunden af det fælleseuropæiske indeks, da aktien falder 3,9 pct. til 205,20 kr. Torsdag indledte Nordea dækning af aktien med anbefalingen »sælg« og et kursmål på bare 167 kr., og det var torsdag med til at sende aktien baglæns med over 10 pct.

De to dage med store fald følger efter en onsdag, hvor aktien steg over 9 pct. på baggrund af tung handel fra udlandet.

