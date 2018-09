Erhvervsikon dropper familie til toppost: »De er ikke klar«

Jørgen Mads Clausen forbliver bestyrelsesformand i Danfoss i et godt stykke tid endnu - han ser ikke, at der er oplagte efterfølgere i familien.

Vi skal et smut forbi USA, hvor tech-giganten Apple i går aftes præsenterede de nye iPhone-modeller, der skal holde selskabet varmt i en benhård kamp om forbrugernes gunst. Dernæst skal vi til et lille, spinkelt håb om, at et iskoldt forhandlingsklima mellem USA og Kina vil tø en anelse. Kristian Jensens panderynker kommer vi heller ikke udenom, men vi begynder med en af landets mest magtfuld erhvervsmænd, og hans overvejelser om generationsskiftet.

Danfoss-formanden, Jørgen Mads Clausen er klar i mælet i et interview med Jyllands-Posten. Den nye generation i familien - heriblandt hans egne børn - får ikke del i magten foreløbig i den virksomhed, der blev stiftet af hans far Mads Clausen i 1933.

»Den næste formand bliver ikke en fra familien. Det er ikke relevant. De er ikke klar«.

Den snart 70-årige formand i Danfoss, Jørgen Mads Clausen, forventer derfor at blive i jobbet som bestyrelsesformand i et godt stykke tid endnu.

»Jeg fortsætter som formand for Danfoss' bestyrelse indtil videre. Jeg føler mig i fin form, og jeg synes fortsat, at jeg yder et vigtigt bidrag til arbejdet i bestyrelsen,« siger Jørgen Mads Clausen til Jyllands-Posten..

Jørgen Mads Clausen ser meget gerne, at tredje generation på sigt får en ledende rolle enten i Danfoss eller i fondens bestyrelse. Men de skal være endog meget kvalificerede, lyder det fra formanden.

Den bedste retningspil i dansk økonomi peger fortsat op, men en overophedning lurer i horisonten.

Ikke siden finanskrisen i midten af 00erne har arbejdsløsheden været så lav, som den er nu, og den store andel af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, vokser i hastig fart. Det kan materialisere sig i uholdbart høje lønstigninger, der på sigt vil udhule vores konkurrenceevne. Dermed risikerer Danmark at gentage en af 00ernes helt store fejltagelser.

Sådan lyder advarslen fra finansminister Kristian Jensen (V), i anledning af at det er ti år siden, at finanskrisen eskalerede med Lehman Brothers krak 15. september 2008.

»Når jeg ser på kapaciteten på arbejdsmarkedet, ser jeg tegn på en krise. Spørgsmålet er, om vi finder nok arbejdskraft til at kunne følge med? Eller om vi risikerer at komme tilbage i en spiral, hvor lønningerne går op, og medarbejderne skifter rundt fra virksomhed til virksomhed til nogle stadig højere lønninger, uden at det giver mere kapacitet,« siger Kristian Jensen. Læs hele interviewet her.

Den amerikanske IT-gigant Apple præsenterede onsdag aften, dansk tid, tre opdaterede udgaver af sin vigtigste vare, iPhone-telefonen: en XS-efterfølger på 5,8 tommer til sidste års iPhone X og en maxiudgave på hele 6,5 tommer kaldet XS Max, og som er Apples hidtil største telefon.

De skal sammen med en 6,1 tommer stor iPhone XR forsøge at få folk til at skifte de gamle modeller ud med nyt og dyrere udstyr på et tidspunkt, hvor smartphonesalget er holdt op med at vokse.

iPhone XS og XS Max kommer til Danmark den 21. september til priser fra 8.900 og 9.800 kroner for de mindste udgaver med 64 GB lagerplads. Aktiemarkedet reagerede sent onsdag dansk tid med at sende Apple-aktien ned med 1,2 pct.

USA har tidligere på ugen kontaktet den kinesiske regering med henblik på at genoptage dialogen om de to landes samhandel. USAs handelsminister, Steve Mnuchin, skal ifølge kilder med kendskab til sagen have inviteret modparten med vicepremierminister Liu He i spidsen til ny dialog, om de klager, som USA har i handelsforholdet med Kina, skriver Ritzau. Håbet er at finde en løsning, inden USA skrider til handling og pålægger nye tariffer på kinesisk import.

USA og Kina har indført told på varer for 50 mia. dollar mod hinanden, men USA har i sidste uge afsluttet en høringsproces om told på varer for yderligere 200 mia. dollar. Kina har til gengæld i denne uge bedt verdenshandelsorganisationen WTO om at indføre sanktioner mod USA.

Vi bliver i nabolaget. De asiatiske aktiemarkeder får et pusterum i den lange række af daglige kursfald torsdag, efter at Trump-administrationen har foreslået Kina en ny runde handelsforhandlinger. Det giver håb om, at en aftale kan komme i hus, inden den bitre handelsstrid mellem verdens to største økonomier løber løbsk.

Nikkei 225 +1,0 pct.

Topix +1,2 pct.

Hongkongs Hang Seng +1,5 pct.

Andreas Østerheden, der er seniorstrateg i Nordea Wealth Management, leverer her sit på på, hvad man bør rette blikket mod i dag som investor.

Centralbankerne vil stå højt på investorernes dagsorden i dag. Både Bank of England og ECB, Den Europæiske Centralbank, holder møde. Selv om mødet i ECB nærmere er for feinschmeckere og næppe vil trække store overskrifter, er det alligevel noget som investorerne vil følge. Når vi taler om den europæiske centralbank er der fra investorernes side også fokus på fx udsigten til nye medlemmer i centralbanken – herunder ikke mindst på formandsposten – hvilket vil have betydning for den fremtidige pengepolitik i Europa.

I USA er forbrugerprisindekset det mest interessante nøgletal torsdag. Vi holder særligt øje med kernetallet, der er renset for udviklingen i energi og råvare, for at vurderer det underliggende inflationspres i økonomien. Det er fortsat vores syn at det stramme amerikanske arbejdsmarked skal resultere i gradvise lønstigninger og i sidste ende højere inflation. De nuværende forventede prisstigninger vil være nok til at holde centralbanken på sin nuværende pengepolitiske sti, hvor vi forventer yderligere 2 rentehævninger i år.

Normalt er de tyrkiske centralbankmøder ikke dem, investorer holder allermest øje med. Men netop de seneste måneder har det fået ekstra fokus pga. centralbankens manglende frihed til at sikre finansiel stabilitet og bremse faldet i den tyrkiske Lira, som er faldet godt og vel 40% mod den danske krone i år. Gør centralbanken ikke det nødvendige og hæver renten (betydeligt) vil det gøre investorernes endnu mere overbeviste om, at centralbanken ikke er uafhængig af den politiske ledelse i Tyrkiet og skabe fortsat usikkerhed omkring den tyrkiske økonomi og valuta.

kl 8.00: Tyskland: Forbrugerpriser

kl 13.00: Storbritannien leverer rentemeddelelse

kl 13.45: Den Europæiske Centralbank (ECB) afholder et pengepolitisk møde i Frankfurt

kl 14.30: Mario Draghi, ECB-chef, holder en pressekonference efter rentemødet i Frankfurt

kl 15.30: ECB offentliggør makroøkonomisk plan