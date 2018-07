Økonomer: Vigtigt med første eksportstigning efter seks måneders fald

»Eksporten går endelig frem efter seks måneder i bakgear. Det er utrolig vigtigt, at der igen kommer fart på eksporten, da det er den store motor i dansk økonomi,« siger chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri i en kommentar.

»Jeg har været skuffet og forundret over den seneste tilbagegang i eksporten. Derfor er det rart endelig at se fremgang. Virksomhederne har nemlig slet ikke har fået den start på 2018, som den stærke efterspørgsel i udlandet burde have givet anledning til.«

Tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske eksport af varer steg med 2,5 pct. i maj, hvilket var første fremgang til eksporten siden oktober sidste år - altså en periode på seks måneder. Bag udviklingen i maj var det især en stigning på 13 pct. i salget af maskiner undtagen transportmidler, der drev udviklingen.

Trods den positive udvikling i forrige måned er eksporten dog stadig et område, som hæmmer opsvinget herhjemme, vurderer Bo Sandberg, der er cheføkonom i Dansk Byggeri.

»Skuden blev trods alt vendt med et lille eksportplus på 2,5 pct. i maj. Men samlet for årets første fem måneder er eksporten faldet med 1,3 pct. i forhold til tilsvarende periode i 2017. Det er lidt paradoksalt, når nu verdensøkonomien ellers er gået frem, og når den potentielt temmelig skadelige handelskrig endnu ikke kan ses i tallene,« siger Bo Sandberg i en kommentar.

Med hensyn til udviklingen herfra spår Allan Sørensen fra Dansk Industri, at fremgangen i eksporten vil fortsætte. Det gør han blandt andet fordi, at fremdriften på Danmarks eksportmarkeder fortsætter, hvilket altså bør på en afsmittende effekt.

»Den eskalerende handelskrig kan dog give eksportvirksomhederne store udfordringer i 2018. Det er afgørende, at man finder en løsning, der kan sikre den frie handel. Optrapper Donald Trump konflikten over for EU, vil det for alvor skade dansk eksport,« siger Allan Sørensen.