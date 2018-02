Ejendomsspekulants konkurs knuste en hel bank: Nu er han på spil igen

Godmorgen

Vi tager hul på ugens og samtidig vinterferiens sidste dag med en række stærke erhvervshistorier. Vi skal forbi den eksplosive fortælling om en ung dansk kvinde, der jages af myndigheder og kreditorer efter at have været direktør i et københavnsk cafeimperium. Men vi begynder med historien om en af finanskrisens mest kendte ejendomsspekulanter, der i høj grad blev personificeringen på finanskrisen herhjemme.

1

Da finanskrisen kulminerede, hvilket fik banker og selskaber til at kollapse på stribe, var det enorme lån til en række spekulative ejendomsinvestorer, der stod tilbage som den store skurk. Helt central i den sammenhæng var Kenneth Schwartz Thomsen, som var en af de flittigeste på ejendomsmarkedet inden krisen, og det var blandt andet hans kæmpegæld, der var medvirkende årsag til Roskilde Banks kollaps. Han blev i 2016 idømt to års betinget fængsel og en bøde på 6,6 mio. kr. for at have købt dyre biler uden afgifter og kørt i dem.

»Jeg er færdig som popsanger,« proklamerede han, da han gik konkurs i 2008.

Det kan da godt være, at han ikke bliver popsanger. Men nu er han altså tilbage i ejendomsbranchen igen, skriver dagbladet Børsen.

I november sidste år overtog den 44-årige erhvervsmand officielt 11 selskaber, der har gjort en forretning ud af at købe billige ejendomme i provinsen på tvangsauktion, sælge dem videre kort tid efter til langt højere priser og pantsætte dem med højtforrentede pantebreve. Ifølge dagbladet Børsen har selskaberne i mindst 35 tilfælde fra 2016 til i dag, købt ejendomme i mindre provinsbyer på tvangsauktion. I ni tilfælde er ejendommene solgt videre til en langt højere pris relativt kort tid efter.

»Her er der noget, der lugter af noget, vi har set før,« siger lektor emeritus i boligøkonomi Jens Lunde fra CBS med henvisning til finanskrisen, hvor Kenneth Schwartz Thomsen var blandt de investorer, der handlede ejendomme i en snæver kreds til stigende priser og belånte dem med pantebreve, hvilket i sidste ende førte til store tab for bankerne og medførte, at han selv gik konkurs.

2

Den detroniserede københavnske cafekonge Bahram Sari Beliverdi indsatte 28-årige Cecilie Jørgensen som direktør i en række restauranter i Café Sommersko-imperiet. Nu jages hun af myndigheder og kreditorer. Selv hævder hun, at hun blot var en stråmand og er blevet misbrugt.

16. august 2010 begyndte Cecilie Jørgensen som kontorassistent hos Bahram Sari Beliverdi, da denne overtog Café Sommersko. Den dengang 21-årige Cecilie Jørgensen fik langsomt mere ansvar.

»På et tidspunkt røg han i fængsel, og han måtte derfor ikke have ansatte i sin virksomhed, hvis han var direktør. Han spurgte, om jeg ville stå som direktør for hans selskab, der ejede cafeerne,« siger Cecilie Jørgensen til Berlingske.

Det skulle vise sig at være »den dummeste og mest naive beslutning«, hun nogensinde havde truffet, siger hun. Læs hele historien her.

3

Fragtkunder kæmper med at finde nok lastbiler til at transportere deres godsmængder, og det smitter positivt af på danske vognmænds resultater, skriver Finans.

Vognmændenes gennemsnitlige indtjening per ansat steg fra 2015 til 2016 med 60 pct. til 48.000 kr., og der er udsigt en yderligere stigning op til 67.000 kr. i 2017. Det viser en stor analyse af regnskabstallene for 779 vognmandsvirksomheder, foretaget af konsulentkoncernen Deloitte.

»Det har været mindre attraktivt for mange unge at blive chauffør de senere år, og det har gjort, at dygtige chauffører er den knappe faktor lige nu. Det har betydet, at nogle af de vognmænd med dygtige chauffører begynder at kunne få en fornuftig forretning ud af det,« siger Lars Andersen, partner med fokus på transport i Deloitte, til Finans.

4

Et stort svindelnummer med Bitcoin under navnet "Optioment" har ført til politianmeldelser i Østrig og sendt Interpol på jagt efter mistænkte i Danmark. Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.

Grundlæggende er "Optioment" anklaget for at være et stort "Ponzi-scheme" - eller et pyramidespil. "Optioment" solgte sig selv som en Bitcoin-fond baseret i Costa Rica. Det lovede investorer afkast på fire procent om ugen - omkring 670 procent om året -, hvis de placerede deres Bitcoins hos dem.

Samtidig blev investorer belønnet, hvis de tiltrak nye personer, der var villige til at placere deres Bitcoins hos dem, skriver Ritzau Finans.

I en periode kunne investorer trække deres Bitcoins ud igen, men "Optioment" stoppede ifølge Bloomberg med at udbetale i november. Og nu er alle de placerede Bitcoins forsvundet.

Ifølge det østrigske medie Die Presse er op mod 10.000 investorers Bitcoins forsvundet. 12.000 Bitcoins er væk. Torsdag svarer 12.000 Bitcoins til 713 millioner kroner. Ved toppen for Bitcoin i december svarede 12.000 Bitcoins til 1,4 milliarder kroner.

Investeringsøkonom, Per Hansen, fra Nordnet har fundet tre ting, som er værd at rette blikket mod i dag,

Påbegyndt boligbyggeri og en regional tillidsindikator fra Michigan er blandt de få nøgletalsnyheder i dag

USD forsætter den nedtur, som aktiekorektionen kun kortvarigt kunne sætte en stopper for. EN USD koster nu 5,93 og er således faldet mere end 16 % siden toppen i slutningen af 2016. Godt for danske turister i USA. Skidt for dansk økonomi og dansk eksport.

De amerikanske aktier har indhentet 2/3 af den aktiekorrektion, som fra top til bund kostede investorerne 10 % i slutningen af januar og ind i starten af februar. Anderledes tungt ser det ud i Europa, hvor mere blandede regnskaber, svækket USD og mangel på en større skattereform har svært ved for alvor at få investorerne til at blive positive. Fortsætter investorerne med at foretrække USA frem for Europa?

kl 10.30: Storbritannien: Detailsalg, y/y, jan

kl 14.30: USA: Importpriser, m/m, jan

kl 14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, jan,

Halvårsregnskab fra Rovsing

kl 7.30, Danone, Q4

kl 8.00, Finnair, Q4)

kl 7.00, Allianz, Q4

kl 7.15, Air France, Q4

kl 7.30, Renault, Q4

kl 12.55, Coca-Cola, Q4

De japanske aktier ligger med pæne stigninger fredag morgen, hvor Tokyo står som en af de få åbne aktiebørser i et Fjernøsten præget af det kinesiske nytår - hundens år, hvis nogle skulle være i tvivl. Ikke bare de kinesiske aktører står udenfor, men også Hongkong, Taiwan, Sydkorea og Singapore er lukket for fejring af lunar-nytåret.

Nikkei 225 +1,2

Topix +1,1

Indiens BSE Sensex +0,0

Sydney ASX 200 -0,1