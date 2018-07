Efter svindelanklager: Fransk teknologifirma i frit fald på børsen

I London og Paris stiger de ledende indeks med 0,3 pct., mens det tyske Dax bevæger sig op med 0,1 pct. Det fælleseuropæiske indeks Stoxx 600 stiger også med 0,1 pct.

Med til at lægge en dæmper på stemningen i det franske indeks er teknologiselskabet Altran, der falder med over 24 pct. Selskabet laver computerchips, og skal årsagen findes i det amerikanske selskab Aricent, som Altran købte i første kvartal i år, skriver Bloombeg News.

Her det blevet opdaget, at en medarbejder har forfalsket ordrer lige inden opkøbet blev gjort helt færdig. Selv om at selskabet oplyser i en meddelelse, at de ikke forventer, at fuskeriet får betydning for første halvårs resultater faldt aktien på et tidspunkt med 30 pct., hvilket ifølge Bloomberg News er det største fald i 14 år.

»Selv om det er meget skidt og skaber usikkerhed om hele opkøbet, og om det er en engangsforeteelse, så har det ikke større betydning for selskabet,« skriver Anna Patrice, der analytiker hos Berenberg, til Bloomberg News.

I Norge skuffer forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring analytikerne. Selskabet nåede et overskud før skat på 1235 mio. norske kr. i andet kvartal mod 1503 mio. norske kr. i samme kvartal i 2017. Ikke alene var overskuddet lavere end sidste år, men også lavere end analytikernes forventning, der ifølge Inquiry Fiancial lød på 1599 mio. norske kr. Aktien falder med 9 pct.

I London stiger rekrutteringsselskabet Hays i forbindelse med en salgsopdatering for fjerde kvartal af regnskabsåret 2017/2918, der er offentliggjort fredag. Her kunne Hays rapportere vækst på over 10 pct. i 24 ud af 33 markeder. Selskabet fortalte desuden, at man regner med et driftsresultatet for det fulde år, der er »marginalt højere« end hvad markedet regner med. De endelige tal offentliggøres 30 august. Aktien stiger 6,8 pct.