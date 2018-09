Efter stor amerikansk optur: Aktierotation på vej

Men netop den store aktiestigninger i USA, hvor Dow Jones er steget med 7,5 pct., S&P 500 med 9,4 pct. og Nasdaq med hele 16,5 pct., har medført, at flere store investorer nu kigger efter billigere aktier på andre markeder.

»En virkelig betydningsfuld forandring i klimaet ligger foran os,« er meldingen fra Anders Nielsen, der er strateg i Goldman Sachs Asset Management, ifølge Financial Times.

Alle tre toneangivende amerikanske aktieindeks har flere gange i år sat rekorder. Det er derimod ikke tilfældet i Europa eller i Kina, hvor man endnu ikke helt har nået tidligere tiders højder, og MSCI World Index er i 2018 faldet med 3 pct. Og den relative udvikling i S&P 500 i forhold til resten af verden er nu på det mest ekstreme niveau siden 1970, skriver avisen.

På den baggrund har store investeringsbanker med JPMorgan, Société Generale og Morgan Stanley i spidsen i september rådet deres kunder til at tage toppen af eksponeringen i USA og se efter mulighederne andre steder.

»Vi kigger på markeder, hvor vi finder en del interessante muligheder, især i Europa og Asien. I USA er det lidt sværere. Vi bruger en del mere tid på at se på oversøiske markeder,« siger Anik Sen, chef for globale aktier hos PineBridge Investments i New York, til Financial Times.

Baggrunden for fremgangen i amerikanske aktier har været et ti år langt opsving, hvor senest andet kvartal vidnede om en fremgang på 4,1 pct. Arbejdsløsheden er også nær det laveste i årtier, mens forbrugertilliden og produktiviteten er det højeste i henholdsvis 17 og 14 år. Imens har eksempelvis Europa registreret svage nøgletal fra økonomien.

Den udvikling har skinnet igennem på indtjeningen i de amerikanske selskaber, hvor 80 pct. slog forventningerne i andet kvartal, ifølge FactSet. Men det var måske toppen, for af de 98 selskaber i S&P 500, som har guidet for indeværende kvartal, har 76 pct. af dem skuffet.

»Indtjeningen per aktie topper lige nu. Amerikanske aktier er ganske strakte, og i begyndelsen af næste år vil markedet blive udfordret af langsommere økonomisk vækst, stigende inflation og strammere finansielle betingelser,« siger Andrew Sheets, strateg hos Morgan Stanley, til Financial Times.