ECB-chef: Overbevist om at inflationen vil ramme bankens mål

»Lønningerne og inflationen stiger i takt med, at økonomien bliver bedre. Vi er helt sikre på, at vi når ECBs inflationsmål,« siger centralbankchef Mario Draghi.

Han nævner flere faktorer til, at lønningerne ikke er steget meget, på trods af at beskæftigelsen i eurozonen er steget. Det skyldes blandt andet, at mange af de jobs, der er blevet skabt, er deltidsjob eller midlertidige job, vurderer Mario Draghi.

Han tilføjer, at dette ikke vil vare for evigt, og at det er naturligt, at inflationsraten vil stige, i takt med at økonomien bliver bedre, hvilket det ifølge ECB-chefen ser ud til, at den bliver.

Derudover blev han også spurgt til konsekvenserne af den mulige handelskrig mellem USA og Kina, hvortil han vurderer, at den direkte effekt, som eurozonen vil mærke er lille, men at den kan ramme investorernes tillid, og tiltagene kan have repressalier med sig.

»De direkte effekter er ikke store, men nøgleproblemet kan være repressalier,« siger Mario Draghi.

Begivenheden var en Q&A (Questions and Answers), hvor udvalgte studerende verden over kunne deltage og stille ECB-chefen spørgsmål.