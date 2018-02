DFDS vill udbetale højere udbytte efter godt år

. Rederiet DFDS foreslår at hæve udbyttet med 10 pct. til 11 kr. per aktie efter onsdag morgen at have offentliggjort regnskab for fjerde kvartal, hvor både bund og toplinjen steg.

Omsætningen i fjerde kvartal af 2017 voksede til 3497 mio. kr., hvilket var en stigning på 4 pct. i forhold til året før, hvor det tal lå på 3351 mio. kr.

Resultatet før skat endte på 346 mio. kr. mod 268 mio. kr. i samme periode året før. For hele året steg resultatet før skat i 2017 til 1727 mio. kr. mod 1600 mio. kr. året før.

- Vi er meget glade for at levere endnu et stærkt resultat til at afrunde et år med stabil fremgang. Det er et rigtigt godt afsæt for den videre udvikling af virksomheden. Vi skruer op for investering i vores digitale færdigheder og vurderer i stigende grad på de fremtidsmuligheder, som nye forretningsmodeller og teknologier giver, siger administrerende direktør i DFDS Niels Smedegaard i en kommentar til regnskabet.

I selskabets shippingdivision steg omsætningen med 5,2 pct. Det skyldtes især, at omsætningen på fragt steg i Nordsøen, mens passageromsætningen var lidt lavere end året før.

- I Nordsøen fortsatte fragtvolumen med at vokse, og det samme gjorde besparelserne fra effektiviseringer. Effektiviseringerne betød også en øget vækst i de andre forretningsdele. Dog ikke i passagerdelen, der blev ramt af en ringere omsætning, højere udgifter og en højere udgift til brændstof, skriver ledelsen i regnskabet.

DFDS kunne notere sig en vækst på 6,8 pct. i logistikdivisionen. Her var der især en øget aktivitet i Sverige, Holland og Belgien.

Driftsresultatet (EBITDA) før særlige poster landede for hele koncernen i fjerde kvartal på 574 mio. kr. mod 513 mio. kr. i samme periode året før, hvilket svarer til en vækst på 12 pct.

SER BEHERSKET VÆKST I 2018

I 2018 ser selskabet en behersket vækst. Selskabet forventer et EBITDA-resultat før særlige poster på 2650-2850 mio. kr. og en omsætningsvækst på 2 pct. For hele 2017 landede rederiet et EBITDA-resultat før særlige poster på 2702 mio. kr.

- På vej ind i 2018 ser markederne robuste ud, og vi forudser, at Europas vækst vil afbøde den uundgåelige usikkerhed, Brexit-forhandlingerne medfører, siger administrerende direktør Niels Smedegaard.

Selskabet foreslår i forbindelse med torsdagens regnskab for 2017 desuden at øge udbyttet med 10 pct. til 11 kr. per aktie. DFDS fortæller også, at det iværksætter et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 400 mio. kr.

Programmet løber i perioden fra 8. februar 2018 og afsluttes senest den 15. august 2018 Rederiet DFDS iværksætter et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 400 mio. kr.

I 2017 øgede DFDS udlodningen til sine aktionærer til 1,7 mia. kr. Udlodningen bestod af udbytte på 555 mio. kr. og aktietilbagekøb på 1106 mio. kr.

Tabel for DFDS' regnskab for fjerde kvartal af 2017:

DFDS' forventninger til 2018:

/ritzau/FINANS