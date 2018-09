DFDS: Investereringer for 300 mio. kr. skal sikre grønnere aftryk

DFDS planlægger at investerer for 300 mio. kr. systemer i såkaldte scrubbere, der har til formål at rense udstødningsgasserne på selskabets skibe. REUTERS/Huseyin Aldemir/Ritzau Scanpix

For at sikre sig i forhold til fremtidige miljøregler vil rederiet DFDS til næste år investere 300 mio. kr. i installation af såkaldte scrubbere på 12 fragtfærger indsat på ruter i Middelhavet mellem Tyrkiet, Italien, Grækenland og Frankrig.

Investeringen vil ifølge selskabet sikre overholdelsen af de nye globale regler, der fra 2020 vil prøve at reducere svovlemissioner ved at begrænse svovlindholdet i brændselsolie til skibe til 0,5 pct. eller på andre måder, såsom scrubbere, der har mindst en tilsvarende miljøeffekt.

- Vi er glade for allerede nu at starte forberedelserne til den nye grænse for svovlindhold i emissioner i Middelhavet. Det vil medføre miljømæssige fordele for alle. DFDS' omfattende erfaring med indkøb, installation og drift af scrubber-systemer giver os mulighed for at opnå såvel operationelle som økonomiske synergier, siger Niels Smedegaard, administrerende direktør for DFDS, i en meddelelse.

De 12 scrubbere leveres af ME Production, der er en dansk udvikler og producent af tilpassede emissionsreduktionssystemer til marine applikationer, og som DFDS har samarbejdet med tidligere.

/ritzau/FINANS