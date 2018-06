Deutsche Bank får sænket kreditvurdering af Standard & Poor's

Nu lyder vurderingen »BBB+« mod tidligere »A-«. Den nye kreditvurdering er den tredje laveste og har stabile udsigter, skriver Bloomberg News.

»Deutsche Banks opdaterede strategi viser en dybere omstrukturering af forretningsmodellen, end vi havde regnet med,« skriver Standard & Poor's ifølge Bloomberg News.

Ratingselskabet anerkender, at ledelsen tager »svære beslutninger«, men vurderer alligevel, at banken vil blive udfordret i den kommende tid.

»I en periode ser banken ud til at underpræstere i forhold til sine konkurrenterne, der har gennemført omstruktureringer,« skriver banken.

Deutsche Bank havde torsdag en dårlig dag, da banken er kommet ind i et uvejr i USA, efter at de amerikanske tilsynsmyndigheder under Federal Reserve har sat bankens amerikanske datterselskab på listen over problemfyldte banker.

Listen, som den tyske bank er havnet på, er over banker, der viser svagheder, der er alvorlige nok til at true den finansielle gennemsigtighed, siger en person med kendskab til sagen ifølge Bloomberg News.

Torsdag faldt Deutsche Bank-aktien 7,2 pct.