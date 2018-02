Det skal nye aktiekøbere beslutte først

Det kan være svært at se skoven for bare gode råd, når opsparingen for første gang placeres i aktier. I sidste ende er det op til den enkelte, men derfor kan man godt lytte til råd fra to sider af samme sag.

Sydbanks aktieanalysechef Jacob Pedersen anbefaler, at interesserede sætter sig ind i, hvad det koster at handle og hvilke platforme, der er at gøre brug af.

Der er flere forskellige platforme, hvorigennem man kan handle aktier, og nogle af dem er billigere end bankernes tilbud.

»På nogle platforme er det ekstremt billigt at handle, men så følger der ikke nogen hjælp eller vejledning med,« understreger han.

Derfor er Jacob Pedersens anbefaling at undersøge, hvordan investering via banken foregår, og hvad det koster.

»Det er lidt, som hvis jeg skulle reparere min bil for første gang selv. Jeg kan nok godt, men jeg vil være mere tryg ved at have en mekaniker med på sidelinjen,« forklarer han.

Alligevel er soloridtet anbefalingen fra Karsten Engmann Jensen, cand.polit. og indehaver af Pengeministeriet.dk.

»Man kan snildt starte på egen hånd, hvis man kan efterleve de vilkår, som giver de bedste afkast,« råder han.

Han nævner, at en god aktieinvestering forudsætter, at aktierne skal blive stående i flere år, og at aktieindehaveren evner at være tålmodig og ikke handler for meget.

»Der skal investeres i aktier, man vil beholde, og så skal investeringerne spredes ud på forskellige brancher, så der købes en bryggeriaktie, en industriaktie, en transportaktie og så videre,« forklarer Karsten Engmann Jensen.

Det nytter ikke noget at købe aktier i tre forskellige bryggerier. I stedet skal der tænkes variation i aktierne.

»Spredning er redning. Enkeltaktier er mere risikable, og ens formue kan krympe mærkbart, hvis man investerer i meget få aktier og så møder modgang,« siger Jacob Pedersen.

Han oplever, at det kan være en stor mundfuld for aktiehaverne selv at sprede investeringen ud på 20 forskellige aktier.

»Så kan det være en idé at købe sig ind i en investeringsforening, hvor man har det hele samlet, og der sidder en professionel og handler for en,« fortæller Jacob Pedersen.

Karsten Engmann Jensen mener dog, at mindre kan gøre det.

»Syv forskellige aktier er i min optik nok. Ti forskellige kan også være et mål, og dem kan køber selv sprede ud på sektorerne. Så længe der er ro til at lade aktierne stå i mindst 5 men hellere 20 år, så er min erfaring, at investeringsforeninger ikke klarer sig bedre end dem, som har købt aktier på egen hånd,« siger han.