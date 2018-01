Danske MidCap aktier i stærk fremgang fra årets start. Aktieåret 2018 startede med noget der lignede et rally, men i den seneste uge er stemningen blevet betydeligt mere afdæmpet, i hvert fald på det europæiske aktiemarked.

De helt store vindere fra årets start er en stribe udvalgte Small- og MidCap selskaber, mens de fleste store C20 aktier har klaret sig afdæmpet eller ringe. Efter to uger i 2018 er det vanskeligt at afgøre, hvor vi skal hen de kommende måneder, fordi stærke kræfter trækker i begge retninger.

Den positive historie er, at en stribe MidCap aktier er startet det nye år med festfyrværkeri. Aktier som DFDS, Ambu og SimCorp har performet rigtig stærkt. SmallCap aktier som North Media, Columbus, Intermail, SKAKO og Glunz & Jensen har også performet overraskende stærkt. Netop stærk performance i aktierne udenfor C25 har bragt investeringsforeningerne baseret på Mid- og SmallCap aktier i front fra årets start.

Til begge grupper hører det med til historien, at det er klassisk at investorerne i starten af det nye år som regel er villige til at tage ny risiko på bøgerne, og de vil typisk jagte de lidt mindre aktier, med et spændende perspektiv eller som blot ser billige ud. For den gruppe af SmallCap aktier skal man huske på, at der som regel skal ganske lille køberinteresse til for at banke kursen hurtigt op. Og det kan altså gå ligeså hurtigt ned ad bakke igen, når der er flere sælgere end købere.

For de store C25 aktier har historien været mere blandet: I de første dage af 2018 blev aktiemarkederne trukket frem af et rally i de amerikanske aktier, som igen-igen slog historiske rekorder, og det er de såmænd fortsat med lige til nu. Så den gode stemning er fortsat intakt på verdens største aktiemarked, og vi vil gerne gentage, at vi synes at det ligner den type helt overdreven eufori, som man ser op til en aktieboble slår revner.

Rigtigt er det, at amerikansk økonomi er inde i et stærk momentum, og at virksomhederne får skattelettelser efter den amerikanske Tax Reform. Men lige bag ved glansbilledet lurer, at de amerikanske aktier er værdiansat historisk højt, og at den amerikanske centralbank næsten ikke kan lade være med sætte mere fart på de amerikanske renteforhøjelser.

Når de europæiske aktier er haltet langt efter det stærke amerikanske aktiemarked den seneste uge, skyldes det flere forhold:

For det første er den europæiske obligationsrente steget gennem tekniske modstande, så vi kan være på vej mod den højeste rente i flere år.

For det andet er Euro blevet yderligere styrket i forhold til USD, og det er ensbetydende med en svækkelse af europæiske virksomheders konkurrenceevne.

Oven i dette var der i denne uges offentliggjorte referat fra seneste rentemøde i den europæiske centralbank overraskende Hawkisk signaler, altså indikationer på stramninger i pengepolitikken ud over det forventede.

Spørgsmålet er nu, om de negative drivkræfter fra disse forhold er stærkere eller svagere end det træk op, der kommer fra amerikanske aktier. Vi holder for tiden skarpt øje med Dax Future i 13.200, som er et afgørende pejlemærke.

Genmab: Årets vinder? Eller har vi misset noget? Genmab er i det nye år en af de helt store vinderaktier med en stigning på næsten ti procent. I Økonomisk Ugebrev Formues udvidede nytårsudgave udpeger vores biotekanalytiker Genmab som en af årets mest sandsynlige vindere indenfor farma.

Vi er dog meget i tvivl om, hvorvidt man skal gå ind i aktien nu eller vente til senere. Vores bekymring bunder i et systematisk udenlandsk nettosalg i Genmab aktier over de seneste måneder, og shortfondene er også aktive i Genmab. Så på den helt korte bane vil vi nok nøjes med at følge handelsmønsteret i aktien, for at teste om det udenlandske nettosalg vinder eller taber styrke.

Har Pandora fået de tæsk, som aktien fortjener? For Pandora er det store spørgsmål, om aktien allerede har fået tæsk som fortjent, og at analytikerne nu nedjusterer deres kursmål til der hvor vi er nu, eller lidt højere eller lidt lavere.

Vi bemærker som et meget interessant signal, at da Pandora kom med sin chokmelding i torsdags, som dykkede aktien med 15 procent midt på dagen, så var store udenlandske nettosalg skyld i presset. Udlandet kom dog tilbage som kæmpestore nettokøbere i løbet af dagen, og det samlede udenlandske nettosalg var ved dagens slutning minimalt.

Så vi kan ikke udelukke, at Pandora aktien nu er tilpasset den nye virkelighed, og at positive eller negative nyheder fra det lavere udgangspunkt vil styre aktien. Vi tror ikke på, at selskabets kapitalmarkedsdag vil løfte aktien meget, måske tværtimod. Hvis analytikerne virkelig går i flæsket på Pandoras ledelse for at få en forklaring på det massive informationssving, kan det udløse en ny negativ stemning omkring aktien. Det bliver sandsynligvis ugens store aktiebegivenhed.

