Det britiske pund hårdt presset af ministerexits

Britiske pund har det svært, efter at to af regeringens vigtigste ministre, euroskeptikerne Boris Johnson og David Davis, har trukket sig som henholdsvis udenrigsminister og brexitminister i protest mod Mays planer om at fastholde tætte handelsforbindelser med EU.

Valutamarkedet finder lidt støtte i vurderingen fra flere konservative parlamentsmedlemmer om, at premierministeren sandsynligvis undgår en direkte udfordring trods Boris Johnsons og David Davis' smækken med døren i forbindelse med fratrædelserne.

Men det knuser Mays egen proklamation om enighed i regeringen fra fredag, hvor hun sagde, at hun efter to års interne skænderier havde opnået enighed om Storbritanniens største udenrigs- og handelspolitiske skifte i næsten et halvt århundrede.

De næste par uger kan vise sig afgørende for pundets udvikling, men de finansielle markeder har historisk været ringe til at evaluere og indkalkulere britiske politiske risici - ikke mindst i forbindelse med 2016 brexit-afstemningen.

»Den nuværende tankegang er, at May vil vinde en tillidsafstemning. Der er dog risiko for, at hvis der indgås yderligere kompromiser i forhandlingerne med Bruxelles, vil de mere stejle euroskeptiske konservative parlamentsmedlemmer være mere tilbøjelige til at afholde sig fra at stemme - eller endog stemme imod - hende i en mistillids-afstemning,« siger valutachef Simon Derrick fra BNY Mellon til Reuters.

Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3255 dollar mod 1,3260 dollar mandag eftermiddag.

Og mens det tiltagende britiske politiske kaos breder sig, svækkes yen i et markant opsving i risikolysten på de finansielle markeder.

Aktiekursstigninger breder sig globalt, hvilket betyder afvikling af tidligere "forsikringsinvesteringer" med yen som centralt element.

Dollar koster 111,05 yen mod 110,75 yen mandag eftermiddag.

Euro får cementeret fundamentet med udtalelser fra centralbankchef Mario Draghi, der leverede en optimistisk vurdering af euroområdets økonomiske udsigter i Europa-Parlamentet mandag.

Euro koster tirsdag morgen 1,1755 dollar mod 1,1760 dollar mandag eftermiddag.

Dermed går der 130,55 yen på en euro tirsdag morgen mod 130,25 yen mandag eftermiddag, og der går 0,8857 pund på en euro tirsdag morgen mod 0,8870 pund mandag eftermiddag.