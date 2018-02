Danske investeringsselskab sluttede 2017 med tab på aktier

Fjerde kvartal gav et underskud på 17,9 mio. kr. på selskabets investeringer, og resultatet var blandt andet trukket ned af et minus i det russiske ejendomsselskab Storm Real Estate.

Derudover har selskabet haft et underskud på sine investeringer i aktiefutures- og optioner.

»Det negative afkast på finansielle instrumenter skal ses som et hedge til aktieporteføljen, som blev initieret i sidste kvartal, da small cap-indekset ikke steg i forhold til S&P500-indekset,« skriver Strategic Investments i regnskabet.

For hele 2017 fik Strategic Investments et overskud på investeringerne på 12 mio. kr., mens bundlinjen viser et plus på 20,5 mio. kr., da et udskudt skatteaktiv er blevet opskrevet. Resultatet er et fald fra 49 mio. kr. i 2016.

Overskuddet svarer til et afkast på 9,6 pct., hvilket er et stykke fra selskabets målsætning om et gennemsnitligt afkast på 15 pct. om året.

Trods det lavere resultat har selskabet besluttet for første gang at udbetale et udbytte til aktionærerne, der kan se frem til en betaling på 0,02 kr. per aktie.

For 2018 venter Strategic Investments et afkast på 15 pct. til aktionærerne.

»Vi er kommet godt fra start i år, men jeg forventer, at der i 2018 stadig kan være en del politiske risici både fra USA, men også fra Europa,« siger administrerende direktør Jens Black i en kommentar til regnskabet.

»Det italienske valg og brexit kan give usikkerhed på det politiske niveau, men også ECB's ændring af sit opkøbsprogram og udmeldingen om, hvordan ECB vil skrumpe balancen, kan give uro,« siger han.