Danske investeringsfonde ligger igen i top i Europa

De flere end 813.000 danskere, som ejer investeringsbeviser, kan glæde sig over, at de danske fonde netop er røget til tops som de bedste i Europa. Det skriver Finans.

Danmark har altid ligget højt i sammenligning med andre investeringsfonde i Europa, men i de seneste år har de danske fonde haft sværere og sværere ved at følge trop.

I marts generobrede de danske fonde dog førstepladsen i analysehuset Morningstars løbende rangliste over de europæiske landes investeringsfonde.

»Mange af de danske fonde leverer gode resultater. Og det slår igennem nu, hvor omkostningerne i fondene er reduceret på grund af ny lovgivning,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, chefanalytiker for Morningstar Danmark, til Finans.

Analysehuset har netop kåret de bedste danske investeringsfonde i 2017.

Eric Pedersen, direktør for Nordea Invest og formand for investeringsforeningernes brancheorganisation, Investering Danmark, konstaterer, at flere investeringsforeninger hører til blandt de ti procent bedste i Europa.

»Det er glædeligt, at Danmark igen er røget til tops i Europa. Der er ingen tvivl om, at det både er god performance og de lavere omkostninger, der slår igennem,« siger han til Finans.

Hidtil har de hollandske investeringsfonde været bedst i Europa, efter at landet indførte et forbud mod tage et salgsgebyr direkte af kundens formue. Den ændring har banket kundernes omkostninger i bund, og nu er det samme altså sket herhjemme.