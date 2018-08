ISS har fået skåret en tyver af kursmålet hos Danske Bank, der nu har indstillet sigtekornet efter 250 kr. per aktie. Anbefalingen er stadig »køb«.

Aktien i ISS falder fredag ekstra 2,7 pct. til 211,70 kr. oven i et minus på 3,9 pct. torsdag, hvor servicekoncernen offentliggjorde regnskab for andet kvartal. Her skuffede ISS ved ikke at løfte bunden af sit prognoseinterval for vækstforventningerne til 2018.