Danske Bank-investorer sætter aktien på vippen

Rapporten om hvidvaskskandalen i Estland, der i sidste uge blev offentliggjort af Danske Bank, har rystet investeringsfondene. Flere af dem vil nu tage stilling til, om hvorvidt aktien skal i karantæne, fordi den ikke længere er en ansvarlig investering.

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

I de kommende dage vil flere investeringsforeninger beslutte sig for, om de fortsat skal købe aktier i Danske Bank, eller om bankens aktier skal i en foreløbig karantæne.

Investorernes tilbageholdenhed skyldes ifølge Jyllands-Posten til dels omfanget af hvidvask, dels bankens tilbageholdenhed med hjælp til at udrede sagen, og derudover at bankens ledelse og bestyrelse på forhånd har frifundet sig selv for juridisk ansvar.

Allerede for flere måneder siden valgte Nordea Invest at stoppe med at indkøbe ny Danske Bank-aktier til sine Star-afdelinger, som netop lægger vægt på selskaber med særligt fokus på etiske retningslinjer.

»På et møde i komiteen for ansvarlige investeringer vil man blandt andet drøfte, om vi skal udvide vores embargo til alle Nordea Invests fonde. Redegørelsen sætter ikke det punktum i sagen, man kunne have håbet på, og spørgsmålet er, hvilke konklusioner vi skal drage på den baggrund,« siger direktør Eric Pedersen i Nordea Invest til Jyllands-Posten.

Udover Nordea Invest, har Bankinvest og Nykredit Invest har meldt ud, at de vil drøfte køb af Danske Bank-aktier i lyset af de nyeste oplysninger.