Danske Bank-aktien får tæsk efter nye oplysninger i hvidvasksagen

Aktien falder med 4,4 pct. til 180,80 kr. Går aktien under 177,30 kr. vil det være laveste lukkeniveau siden august 2016.



Det er Financial Times, som på baggrund af oplysninger fra et udkast til en rapport om hvidvaskningssagen i den estiske afdeling kan fortælle, at der på et enkelt år er passeret 192 mia. kr. igennem afdelingen.



Og selv om Financial Times ikke nævner, om hele beløbet er mistænkt for at relatere sig til hvidvask af penge, så er nyheden i sig selv ikke positiv for aktiekursen, vurderer Simon Hagbart Madsen, der er analytiker i Jyske Bank.



- Jeg tror uden tvivl, at man vil se en negativ reaktion i Danske Bank-aktien i dag. Også selv om det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er brutto og netto i denne sammenhæng, især når man nævner beløb i størrelsesordenen 192 mia. kr.



- Jeg tror, det vil blive taget negativt op af markedet, fordi det netop er så stort et omfang på et enkelt år. Det er ikke et positivt tegn i forhold til den interne rapport, der kommer senere på måneden, siger Simon Hagbart Madsen.



Siden årsskiftet har aktionærerne i Danske Bank haft et negativt afkast på næsten 22 pct., selv når der tages højde for, at banken har udbetalt et udbytte på 10 kr. per aktie.