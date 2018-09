Danske Bank-aktien blev dumpet efter hvidvask-nyt

Igennem en årrække er Danske Bank blevet brugt til at hvidvaske op mod 53 milliarder danske kroner igennem deres estiske filial i Tallinn.

Nye oplysninger fra Wall Street Journal peger på, at hvidvasksagen i Estland vokser drastisk i omfang, og det kunne investorerne ikke lide, så Danske Bank blev sendt helt til bunds.

Sammen med en amerikansk jobrapport, der indikerer en mulig snarlig renteforhøjelse fra Federal Reserve, samt fortsat usikkerhed om handelskrig og de nye markeder, trak det C25-indekset 0,1 pct. ned i 1136,74.

- Jobrapporten stak lidt i begge retninger, men lønstigningerne var stærke, og det er noget af det, som Federal Reserve formentlig vil fokusere på ved næste rentemøde. Det ser ud til, at der er en renteforhøjelse på vej, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Fredagens store vinder blev Zealand Pharma, der strøg kraftigt til vejrs efter et salg af rettigheder til royalties og milepæle for to diabetesmidler.

HVIDVASKSAG VOKSER TILSYNELADENDE - FAKTA MANGLER

For Danske Bank blev oplysninger om hvidvasksagen i bankens estiske afdeling endnu en gang udslagsgivende for et større fald til aktien.

Banken er ifølge Wall Street Journal i færd med at undersøge transaktioner på omkring 150 mia. dollar - eller 960 mia. kr. - der har passeret gennem den estiske afdeling.

Mange af pengene kommer ifølge avisens oplysninger fra selskaber med bånd til Rusland og det tidligere Sovjetunionen, men hvor stor en del af transaktionerne, der kan sættes i forbindelse med hvidvask, er endnu ukendt.

- Fakta har vi stadig ikke på bordet, men det øger nervøsiteten for, hvor stort omfanget af det her er. Det bliver interessant at se Danske Banks egen rapport, så vi kan få nogle fakta på bordet, siger Martin Munk.

Danske Bank-aktien faldt under kraftig omsætning med 4,2 pct. til 177 kr. og endte sidst i C25.

ZEALAND TIL TOPS EFTER SALG

Zealand Pharma blev dagens store vinder efter selskabets salg af royalty- og milepælsrettighederne til diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia.

Aftalen sikrer det danske selskab 205 mio. dollar - svarende til godt 1,3 mia. kr. - og køber er amerikanske Royalty Pharma.

I forbindelse med modtagelsen af salgssummen vil en udestående royalty-obligation på 24,7 mio. dollar blive indfriet, hvorefter Zealand Pharma vil være gældfri.

Det vakte begejstring hos blandt andet Handelsbanken, der efterfølgende løftede sin anbefaling af Zealand til "køb" fra "reducer". Samtidig blev kursmålet skruet op med små 40 pct. til 130 kr.

Zealand-aktien steg med 16,5 pct. til 106 kr.

- Det er jo en positiv reaktion på salget. Zealand får nogle midler i kassen og kan fokusere på pipelinen, hvor der også kommer nyt snart, siger Martin Munk.

FLERE ANALYSEÆNDRINGER I MEDICINALSEKTOREN

Blandt medicinalselskaberne var der også en smule opmærksomhed til både Lundbeck og Novo Nordisk, der har været en tur gennem analytikernes regneark.

For Lundbecks vedkommende løftede SEB sin anbefaling til "hold" fra "sælg", mens kursmålet blev hævet til 380 kr. fra 370 kr.

Også Nordea kiggede nærmere på Lundbeck-aktien. Her blev kursmålet omvendt sænket til 320 kr. fra 334 kr., uden at der blev ændret ved anbefalingen "sælg".

Amerikanske Jefferies har desuden sænket sit kursmål for Novo Nordisk til 310 kr. fra 320 kr., mens anbefalingen "hold" holder ved.

Lundbeck steg med 1,7 pct. til 374,60 kr., mens Novo gik frem med 0,8 pct. til 309,15 kr.

I toppen af C25-indekset endte papirer som Bavarian Nordic og William Demant Holding, der steg med henholdsvis 2,7 pct. til 185,20 kr. og 2 pct. til 256,80 kr.

For William Demant Holding havde begejstringen formentlig rod i et løftet kursmål hos franske Exane BNP Paribas, der har skruet op til 247 kr. fra 174 kr., mens anbefalingen stadig er "neutral".