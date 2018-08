Dansk børsåbning: DSV trodser rød start og fortsætter rekordridt

Onsdag morgen leverede DSV et rekordregnskab for halvåret - og det belønnede investorerne hurtigt. Torsdag fortsætter de gode takter for DSV på aktiemarkedet. Arkivfoto af adm. direktør i DSV, Jens Bjørn Andersen.

De danske aktier er startet i rødt torsdag, efter at onsdagen bød på et pænt plus til C25-indekset - trukket op af DSV, der blev belønnet for et flot regnskab for andet kvartal.

Torsdag følger det danske marked de lidt mere kedelige tendenser fra USA onsdag aften og Asien torsdag morgen, og C25-indekset falder med 0,2 pct. til 1158,73 efter knap ti minutters handel.

DSV er stadig i fokus torsdag, hvor flere analytikere har set nærmere på aktiens potentiale efter onsdagens regnskab.

DSV FÅR FLERE LØFTEDE KURSMÅL

DSV endte onsdag i kursrekord, og torsdag morgen fortsættes begejstringen - om end i noget lavere gear - med et plus på 0,1 pct. til 570,80 kr.

Onsdagens stærke regnskab, der bød på bedre end ventede tal gennem det meste af resultatopgørelsen samt en opjustering af forventningerne til hele 2018's driftsoverskud og pengestrømme, har fået flere analytikere til at regne sig frem til nye kursmål.

Hos SEB er det skruet op til 630 kr. fra 575 kr., mens anbefalingen er fastholdt på "køb". ABG Sundal Collier har samtidig løftet sit DSV-kursmål til 640 kr. fra 560 kr., mens Nordea løfter til 620 kr. fra 570 kr. Også de to banker fastholder "køb".

Også FLSmidth kan glæde sig over et løftet kursmål, mens det er gået den anden vej for Danske Bank, der fortsat er negativt påvirket af sagen om hvidvask i Estland.

Norske DNB har løftet kursmålet for FLSmidth til 450 kr. fra 420 kr., mens anbefalingen stadig er i neutralt terræn på "hold".

For Danske Bank er det britiske Barclays, der har justeret på kursmålet, som er sænket til 235 kr. fra 259 kr. Her er anbefalingen dog fortsat positiv på "overvægt".

FLSmidth er startet 1,3 pct. lavere i 408,40 kr. torsdag, mens Danske Bank falder med 0,6 pct. til 181,65 kr.

NKT har desuden fået sænket sin anbefaling hos Nordea til "hold" fra "køb".

Banken har ellers anbefalet at købe aktierne i NKT siden slutningen af februar. Men det har vist sig at være en dårlig forretning. I samme periode er aktien således faldet 21 pct. til onsdagens lukkekurs.

Torsdag morgen falder NKT, der er den mest shortede danske aktie, videre med 3,2 pct. til 163,20 kr.

UDENLANDSKE REGNSKABER SKABER INTERESSE

Fra udlandet er der torsdag faldet regnskaber fra britiske Convatec, der konkurrerer med medicoselskabet Coloplast, og RSA Insurance, der ejer Codan.

Sidstnævnte har interesse for Topdanmark, Tryg og Alm. Brand.

RSA var ramt af store skader i første halvår, hvor nøgletallet combined ratio, der sætter erstatningsudgifter i relation til præmieindtægterne, for de nordiske aktiviteter med Codan i Danmark og Norge samt Trygg-Hansa i Sverige, steg til 87,6 fra 81,9.

Det var især et stort tab på en brand i Danmark, der bidrog til de højere skadesudbetalinger, men også på det generelle plan var der flere tab i den store ende af skalaen i Skandinavien, skriver RSA i regnskabet.

Topdanmark falder 0,1 pct. til 277,80 kr. torsdag morgen, mens Tryg også bakker 0,1 pct. - til 156,10 kr. - og Alm. Brand har startet dagen uændret i 66,50 kr.

Convatec, der er blandt konkurrenterne til Coloplast, havde organisk vækst på samtlige tre forretningsområder i første halvår og fastholder efter regnskabet vækstforventningerne til hele året. De lyder på en organisk fremgang i salget på 2,5-3,0 pct.

Coloplast er startet 0,7 pct. lavere i 692,40 kr. torsdag.

TILBAGEGANG PÅ TOPLINJEN FOR ATHENA

Herhjemme er højdepunktet på regnskabsdagsordenen energiselskabet Athena, der tidligere gik under navnet Greentech Energy Systems.

Athena har gjort status for første halvår, der bød på fald i omsætningen og en flad udvikling i driften. For hele året fastholdes forventningerne om et salg på 56-60 mio. euro samt et driftsresultat (EBITDA) på 38-42 mio. euro.

Athena-aktien falder med 0,3 pct. til 7,94 kr. fra start.

