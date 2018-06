Dansk bettingplatform får debut på svensk børs med manér

Den danske bettingplatform Better Collective har fredag morgen fået en stærk debut på børsen i Sverige, da aktien stiger omkring 16 pct. fra start.

På forhånd havde selskabet lagt op til, at aktien skulle koste 48-58 svenske kr. Udbudskursen landede i toppen af intervallet med en pris på 54 svenske kr., men aktien stiger efter få minutters handel til 62,80 svenske kr., hvilket værdisætter selskabet til 1,7 mia. svenske kr. (1,24 mia. kr.).

Selskabet har solgt 12,2 mio. aktier, hvoraf de 11,1 mio. er nye aktier, og det sikrer selskabet omkring 600 mio. svenske kr. i kassen - svarende til 436 mio. kr.

Better Collective tjener penge på at skabe trafik til bettingsider som Unibet og Bet365 og arbejder dermed i krydsfeltet mellem bookmakere og spillere.

Virksomheden ejer over 2000 hjemmesider, der for eksempel har spiltips og værktøjer til at finde de bedste odds på en kamp - herunder bettingexpert.com, der er verdens største sociale netværk for spilinteresserede.

Hjemmesiderne tjener penge på reklamer fra bettingfirmaer, og Better Collective får kommission, hvis en ny bruger opretter sig ved at klikke på et link og begynder at spille på siden.

Better Collectives forretningsmodel kan sammenlignes med Momondo eller Hotels.com, og virksomheden er en af verdens tre største inden for spillebranchen.

Selskabet havde i 2017 en omsætning på 26,3 mio. euro, mens driftsoverskuddet viste et plus på 9,9 mio. euro.

Better Collectives hovedaktionærer er stifterne, Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen, der i dag er henholdsvis adm. direktør og vicedirektør. Den tidligere ALK-topchef Jens Bager indtrådte år sidste som bestyrelsesformand.

/ritzau/FINANS