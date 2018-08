Dansk Aktionærforening skifter ud på direktørposten

Mikael Bak har tidligere været frontfigur for investeringsselskabet Executive Capital, og han ser frem til at være med til at udvide investorforeningen, fremgår det af en pressemeddelelse tirsdag.

- Jeg kender Dansk Aktionærforening som en forening, der er stor respekt omkring. Og med god grund. Foreningens mange aktiviteter er af virkelig høj kvalitet magasin, nyhedsbreve, aktieanalyser, Investorskolen med mere.

- Den nye strategi har fokus på at skabe endnu mere værdi for medlemmerne, og den udvikling glæder jeg mig til at stå i spidsen for, siger den kommende direktør i meddelelsen.

Leonhardt Pihl forlader stillingen som direktør for Dansk Aktionærforening for at få bedre tid til sine pligter som underviser på Copenhagen Business School (CBS) samt forskellige bestyrelsesposter.

Han vil dog fortsat være tilknyttet som konsulent for foreningen.

/ritzau/FINANS