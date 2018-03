Daimler vil være stjernen i ny teknologi

Mercedes-koncernen har i 2017 haft massiv fremgang i salget af ­person- og varebiler, mens fremgangen for lastvarevogne afspejler et løft ­efter dykket året før.

Opgjort i lokal valuta voksede omsætningen med otte pct. Det afspejler gode konjunktur­forhold i næsten alle lande, og selv i Sydamerika er modgangen overstået.

I Rusland er Daimler på vej med bygning af en ny fabrik, og det er endnu et eksempel på ledelsens positive syn på fremtiden trods de besværlige vilkår i landet. Der tænkes lang­sigtet.

Efterspørgslen er høj på dyre personbiler, og erhvervslivet har behov for nyt og bedre materiel. Interessen for kvalitet er øget, og kunderne er ser ud til at være parate til at ­betale for det.

Daimler har derfor rygvind i det meste af forretningen. Kraftigt stigende priser på ­materialer og komponenter er et advarselssignal, men det er klaret ved højere udnyttelse af kapaciteten på fabrikkerne. Man præsterer det ønskede måltal for overskudsgraden på ni pct. selv om der investeres massivt i produktudvikling og nye projekter.

Daimler vil fjerne enhver tvivl om firmaets placering i toppen af bilindustrien – Tesla-­komplekset skal fjernes.

Fem gange »C« skal give succes

Ledelsen har lanceret en omfattende strategi for at bringe Daimler helt i front igen.

Nøgleordene er engelske og omfatter »Core«, »CASE«, »Culture«, »Company« og et afgørende »Customer«: uden kunder, ingen forretning.

Pointen er en generel mobilisering af tanke­gangen til en fælles offensiv indsats, hvor firmaet står i centrum som platform, altså at Daimler skal forblive en storindustri med ­serieproduktion af topmoderne biler udført i høj kvalitet. »CASE«-punktet er det vigtige, da det dækker over nøglepunkterne for selv­kørende biler, elektriske biler og delebiler i de kommende år: Connection, Autonomous, ­Shared & Services, Electric.

Biler vil via trådløst internet blive koblet op til databaser med overvågning, biler vil blive selvkørende, biler vil blive tilbudt på dele­basis og individuel transport i offentlige systemer, og biler vil blive eldrevne. Daimler skønner, at 15-25 pct. af alle nye biler i 2025 vil have ­elmotor. Derfor vil man være med i front, og planen er at kunne tilbyde mindst 50 modeller i 2022.

Indsatsen er massiv og foregår inden for personbiler. Her var udgiften til produkt­udvikling sidste år oppe på 7,0 procent af omsætningen. Der satses på en bred vifte med hybridteknologi som første trin. Det vil give mulighed for at køre på el i byområder og skift til diesel på de lange ture. Batterierne kan oplades hjemmefra og suppleres igen, når dieselmotoren startes. Der arbejdes også på brug af brændselsceller med brint som brændstof.

Miljøvenlige biler med topydelse

Pointen synes at være, at Mercedes med hybridteknologi vil være i stand til hurtigt at kunne lancere miljøvenlige biler, der fastholder en profil med topydelse. Det er en overgangsfase til rene elbiler. Her ligger Daimler-koncernens mindste mærke, Smart, forrest.

Mercedes har allerede investeret i egen ­produktion af lithium-batterier. I Kina er der indgået aftale med partneren BAIC om at fremstille elbiler, hvilket også skal omfatte en batterifabrik.

Ud over den direkte indsats har Mercedes indgået aftale om at deltage som medejer i et net med 400 el-tankstationer i Europa, ligesom der deltages i et samarbejde i USA.

Vinder de gamle eller de nye udbydere?

Behovet for transport af mennesker og varer vokser konstant, og end ikke en ny teknologi som 3D-print ser ud til at kunne stoppe udviklingen.

Opgaven drejer sig om at begrænse miljøbelastningen og forbedre udnyttelsen af investeringerne i vejnet og køretøjer, som repræsenterer en voldsom nettoudgift for samfundet. IT tilføjer nye muligheder, herunder selvkørende biler.

Elbiler er derimod i lighed med vindmøller udtryk for genbrug af teknologi i en ny udformning. Det afgørende punkt er høje krav til batteriernes kapacitet, og det skal vurderes i forhold til udgift og holdbarhed – ikke i blind ­begejstring.

Brint udgør et interessant alternativ med brug af brændselsceller, men denne metode kan blive overhalet af elbilerne.

Konkurrencemæssigt er det afgørende spørgsmål, hvilke selskaber der vinder kap­løbet. Bliver det Tesla i rollen som udfordrer eller nogle af de gamle bilfirmaer? Ledelsen hos Daimler ønsker at vinde denne kamp samtidig med at den eksisterende virksomhed med forbrændingsmotorer føres videre.

Mercedes-aktiekursen er absurd lav

Vi mener, at Daimler står stærkt i dette kapløb. Samtidig er aktiekursen absurd lav med et P/E tal på syv.

Det samme gør kinesiske Geely, som i 2010 købte Volvo personbiler fra Ford. Nu har de pludselig meldt sig med en aktiepost i Daimler på knapt ti pct. Ingen ved hvad meningen egentlig er, da Daimler samarbejder med BAIC i Kina.

Så lad børsdrengene bare tro på Tesla-­fortællingen – Mercedes har stjernen.