Coop går på børsen med investeringsforening

Dagligvaregiganten er nu klar med investeringsforeningen Coop Opsparing, som fra denne uge er noteret på Københavns Fondsbørs.

Det oplyser koncernen, der også driver kæderne Fakta, SuperBrugsen og Irma, i en pressemeddelelse.

Gennem investeringsforeningen vil den medlemsejede dagligvaregigant være et alternativ til de etablerede foreninger og give dens 1,7 mio. medlemmer mulighed for at investere deres sparepenge.

»Der er et behov for at få finansielle produkter, der er forståelige, enkle og med mindre gebyrer,« siger formanden for Coop, Lasse Bolander, i pressemeddelsen.

Ansvarlige investeringer

Coop Opsparing vil i første omgang have tre afdelinger, der har forskellige risiko-profiler: Modig, moderat og forsigtig. De tre afdelinger er noteret på Københavns Fondsbørs og kan handles for både frie- og pensionsmidler. Opsparerne kommer til at betale mellem 0,73 og 0,83 procent i omkostninger af deres investeringer.

Coop vil ifølge Politiken sprede budskabet om investeringsforeningen til dens medlemmer via blandt andet e-mails, mens de mere end 100.000 kunder i Coop Bank vil få særskilt besked om investeringsmuligheden.

Coop Opsparing investerer størstedelen af porteføljen i ETF-fonde, som er investeringsfonde, der ikke forsøger at slå markedet, men følger det. Værdipapirerne er udvalgt ud fra deres såkaldte ESG-rating, der bl.a. vurderer bæredygtighed og social ansvarlighed.

»Det er vores intention at lægge os i den billige ende af markedet, men vores investeringer er ESG-screenede (Enviromental, Social, Governance, red.), hvilket koster«, siger adm. direktør Allan Nørholm, Coop Bank, til Politiken.

Aktionærforening: Andre foreninger er lige så billige

Både Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet Tænk har efterlyst mere konkurrence mellem investeringsforeninger. Og aktionærforeningen betegner overfor Politiken initiativet fra Coop som friskt, men er alligevel skuffet over priserne.

»Jeg synes ikke, at det er meget billigt med omkostningsprocenter på mellem 0,73 og 0,83. Der findes investeringsforeninger, som er lige så billige eller billigere«, siger aktionærforeningens direktør, Leonhardt Pihl, der dog glad for, at så stor en aktør som Coop melder sig på markedet for investering.

Lasse Bolander er netop blevet genvalgt som formand for Coop. Han er blevet beskydlt for, at dagligvaregiganten har spredt sig over for meget, ligesom kritikere har anfægtet, at Coop Bank, der efter den oprindelige plan skulle have givet overskud i 2016, stadig kører med underskud.

Andelskoncernen oplyser til Politiken, at den ikke har noget fast succeskriterie for, hvor mange kunder Coop Opsparing skal have.

»Dagligvaremarkedet er under hastig forandring. Kunderne kommer mindre i de fysiske butikker, køber mere online, går mere ud og spiser eller køber take away-mad. Derfor er et det vigtigt, at vi gør os relevante for kunderne på nye måder. Og her er en billig investeringsforening en god mulig for at give vores 1,7 millioner medlemmer noget ekstra«, siger Lasse Bolander.