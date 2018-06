Coloplast-konkurrenter rygtes på vej mod sammenlægning

Amerikanske Stryker har efter sigende henvendt sig til Boston Scientific med henblik på at overtage selskabet.

Det skriver The Wall Street Journal i en kortfattet opdatering på sin hjemmeside.

Stryker, der har en markedsværdi af knap 67 mia. dollar, gør sig i medicoudstyr, mens Boston Scientific med en markedsværdi på 47 mia. dollar gør det samme og blandt andet konkurrerer direkte med Coloplast på området for urologiprodukter.

Hvis de to selskaber går sammen, er der derfor lagt op til en af de største konsolideringer i 2018.

- Det er uklart, om Boston Scientific er modtagelig over for henvendelsen, og det er langt fra garanteret, at der vil komme en aftale.

- Det kommer midt i en periode med stor konsolideringsaktivitet i sundhedssektoren, hvor selskaberne reagerer på ændringer i industrien og i reglerne, på krav om lavere sundhedsomkostninger og på pres for at finde nye kilder til vækst, skriver The Wall Street Journal.

Boston Scientific stiger umiddelbart ganske kraftigt på nyheden og er i plus med 6,8 pct. Stryker er i minus med 2,8 pct.

/ritzau/FINANS