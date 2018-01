Citigroup slutter 2017 som ventet trods gigantisk skattenedskrivning

Citigroup kom ud af fjerde kvartal med et overskud renset for engangsposter på 3,7 mia. dollar - svarende til et plus på 1,20 dollar per aktie, mens aktieanalytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et overskud på 1,19 dollar per aktie.

Resultatet på bundlinjen er påvirket af en gigantisk nedskrivning på 22 mia. dollar, som er relateret til den nyligt vedtagne skattereform.

Her blev virksomhedsskatten sænket til 21 pct. fra 35 pct., og det betyder, at Citigroup har måttet nedskrive værdien af et skatteaktiv.

Aktivet kan føres tilbage til tiden efter finanskrisen, hvor Citigroup havde store underskud, det har kunnet bruge til at spare på skatten i de efterfølgende års overskud.

Men når skatten bliver sat ned, bliver værdien af skatteaktivet tilsvarende mindre.

Banken havde tidligere varslet, at regnskabet ville blive påvirket af nedskrivninger på omkring 20 mia. dollar, skriver Bloomberg News.

På grund af nedskrivningen kom Citigroup ud af fjerde kvartal med et underskud på bundlinjen på 18,3 mia. dollar.

Citigroup skriver i regnskabet, at den lavere beskatning fremover betyder, at banken kan fastholde udbyttebetalingen til aktionærerne.

Citigroup-aktien stiger 1 pct. i formarkedet tirsdag og har dermed umiddelbart en positiv børsdag i vente.