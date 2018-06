Chr. Hansen: Salget til USA er en joker i kvartalet

Når kunderne går fra yoghurt med farve som blodrøde jordbær, solgule bananer eller efterårsblåbær og hellere vil have hvid yoghurt i skålen, så er det en ulempe for Chr. Hansen

Samlet kan det betyde forskydninger i omsætningen i de to divisioner: Cultures & Enzymes og Natural Colors, hvoraf den første er den største.

- Generelt venter jeg, at regnskabet kommer til at være meget, som det plejer. Ment på den måde, at vi ikke skal forvente større skvulp eller overraskende nyt fra selskabet, siger Morten Imsgard, der er aktieanalytiker i Sydbank.

- Men skal man fokusere på noget, der ikke går godt, så er det farvedivisionen, for forbrugerne køber i stedet de hvide yoghurter med mindre sukker end eksempelvis jordbæryoghurt. Og meldingerne fra de store producenter i USA er ikke for optimistiske, siger han.

Danone melder om svage markeder i både USA og i Europa for salget af yoghurt, påpeger aktieanalytikeren:

- Jeg er spændt på, om der kommer meldinger om, at det er en forbigående trend - eller om det er et skifte fra frugtyoghurt til de hvide, siger han.

Ifølge Ritzau Estimates ventes omsætningen i Cultures & Food at lande på 168,9 mio. euro i tredje kvartal 2017/18 mod 162 mio. euro i kvartalet i forrige regnskabsår. Natural Colors ventes at kunne præstere en omsætning på 59,2 mio. euro, hvilket er på linje med omsætningen i tredje kvartal 2916/17.

Samlet ventes Chr. Hansen at komme ud af kvartalet med en omsætning på 286,7 mio. euro mod 278,4 mio. euro i perioden året før. Den organiske vækst ventes at være på 8,8 pct. i tredje kvartal mod 10 pct. i tredje kvartal i det forrige regnskabsår. Analytikerne venter, at overskudsgraden (EBIT-marginen) er på 29,7 pct. mod 29,3 pct. i tredje kvartal 2016/17.

NATURLIG FØDEVAREBESKYTTELSE

Den største division har et lille guldæg, som markedet venter sig meget af. Det er bioprotection, der er et område, hvor naturen bruges til at løse problemer i forhold til fødevarer som naturligt forekommende bakterier, der kan reducere brugen af kemiske præservativer.

Bioprotection ventes at bidrage med 200 mio. euro til forretningen i 2025. Til sammenligning venter analytikerne ifølge Ritzau Estimates en samlet omsætning i 2017/18 på 1100,9 mio. euro.

- Bioprotection er udset til at blive det næste store i Chr. Hansen. Så enhver udmelding om det område er interessant, siger Morten Imsgard.

KINA KAN RYKKE

I 2016/17 udgjorde Chr. Hansens omsætning i EMEA, der er Europa, Mellemøsten og Afrika, omkring 44 pct., Nordamerika stod for 28 pct., Apac (Asien-Stillehavet) for 15 pct., mens Latam - Latinamerika - bidrog med 13 pct. af omsætningen.

Her vil Morten Imsgard blandt andet have fokus på udmeldinger om det kinesiske marked og salget af modermælkserstatning.

- Modermælkserstatning er i kraftig vækst og er en rimelig fornuftig forretning for Chr. Hansen. I Kina er et-barns-politikken aflyst - og som forbrugere er kineserne meget kræsne med, hvad de putter i munden. Markedet er klar til premierbrands, der koster lidt ekstra.

- Oveni har der været en del fødevareskandaler, og det skærper også de kinesiske forbrugeres appetit for, hvilke produkter de køber - og det er godt for Chr. Hansen.

NY STRATEGI OG NY DIREKTØR

Chr. Hansen kom med en ny strategi i foråret, som blev præsenteret på selskabets kapitalmarkedsdag i London. Opdateringen af strategien, som Chr. Hansen selv kaldte det, var med nye målsætninger for den finansielle udvikling frem mod 2021/22.

Nu lyder målsætningen, at selskabet skal levere en overskudsgrad (EBIT-margin) på over 30 pct., hvor der førhen var et mål om at realisere en bedre overskudsgrad end i regnskabsåret 2014/15. Dengang lød overskudsgraden på 27,1 pct.

Herudover venter Chr. Hansen nu at levere en årlig vækst i sine pengestrømme på omkring 10 pct. Tidligere lød målsætningen, at pengestrømmene skulle vokse sammenlignet med i 2014/15, hvor der blev realiseret 151 mio. euro i frie pengestrømme.

For den organiske salgsvækst er målsætningen den samme, da Chr. Hansen fortsat sigter efter at levere en årlig organisk vækst på 8-10 pct.

Strategien blev opdateret forud for, at Mauricio Grauber tiltrådte som ny direktør for ingredienskoncernen 1. juni. Han afløser Cees de Jong, der i november sidste år meddelte, at han trak sig fra stillingen for at få mere tid til sin familie og hellige sig en bestyrelseskarriere uden for det danske selskab. Skiftet blev offentliggjort i januar.

Seks analytikere har oplyst deres anbefaling af Chr. Hansens aktie. To anbefaler "køb", tre anbefaler "hold", mens en anbefaler "sælg/reducer".

Og de otte analytikere har fem oplyst et kursmål. Medianen af kursmålet er 650 kr.

Chr. Hansen fremlægger regnskab for tredje kvartal den 28. juni klokken 8.00.