Chr. Hansen er blevet investorernes kæledægge

Chr. Hansen ser ud til at fortsætte sit rekordridt mandag. Aktien stiger 1,6 pct. til 643,40 kr., og hvis den udvikling forsætter, indtil fondsbørsen i København lukker, er det igen rekord.

Selskabet er siden midten af maj steget med 11,9 pct., uden at der har været de store nyheder fremme om ingrediensselskabet fra Hørsholm nord for København.

Det forklarer aktieanalytiker i Sydbank Morten Imsgard.

- Chr. Hansen-aktien er blevet investorernes kæledægge. Det virker til, at flere og flere har fået øjnene op for, at aktien er et godt sted at parkere pengene i turbulente tider, siger Morten Imsgard.

Ifølge aktieanalytikeren "virker det ikke til, at investorerne kigger på nøgletallene".

- Det er mere et spørgsmål om, hvor man kan placere pengene med lav risiko, der tiltrækker, siger han.

Han nævner årlige aktietilbagekøb og udbytter som noget af det, der får folk til at sætte pengene i ingrediensselskabet. Han påpeger desuden, at Chr. Hansen har været investorfavorit i flere år, og at selskabet er meget stabilt. Samtidig pointerer han, at den nye administrerende direktør ikke kommer med planer om at revolutionere eller accelerere selskabet.

- Han kommer nok mere bare ind og overtager roret og fortsætter kursen, siger Morten Imsgard.

