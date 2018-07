Chemometec-aktien brager frem: Gamle dyder trækker flotte resultater

Undervejs har året budt på tre opjusteringer efter resultater, der har overrasket selv selskabet selv. Men det er ikke bare gode produkter, der inden for et halvt år har fået Chemometec til at spå en driftsindtjening på over det dobbelte af det, der var prognosen ved regnskabsåret 2017/18's begyndelse.

Det er gode gamle dyder og en indædt kultur om et højt serviceniveau, der giver resultater, lyder det fra Michael Eising, der er administrerende direktør i det Allerød-baserede selskab, som tjener sine penge på udstyr til celletælling.

Han peger også på, at Chemometecs nu mere end 20 år på bagen på et område, der fortsat er under udvikling, giver en fordel.

»Vi har været her længe, og vi behandler vores kunder rigtig godt. Det betyder meget for dem, at serviceniveauet er højt, for deres arbejde er meget procesorienteret. De gamle dyder kan kunderne godt lide. Vi følger op, vi har personlig betjening, vi er hurtige til at ringe tilbage og komme ud til kunderne,« siger Michael Eising til Ritzau Finans.

»De er ikke bare et eller andet nummer i en supportkø, og det kan de godt lide«, fortsætter topchefen.

Samtidig har Chemometec haft held og dygtighed til at udvikle nogle stærke produkter, der vækker opsigt hos kernekunderne, der med direktørens egne ord er "ledende virksomheder inden for celleterapi".

»Vi ved, at vi har de bedste produkter til at hjælpe dem med det, de gerne vil. Der kommer ofte nye selskaber til, der også prøver lykken inden for det her, og den teknologiske udvikling går meget stærkt. Så det er afgørende, at vi holder fast i det«, siger Michael Eising.

EN INDGROET KULTUR

Når man vokser så hurtigt, som Chemometec gør det, kan netop strategien om meget nærhed med kunderne godt blive forringet, men det må ikke ske hos det danske selskab, og derfor bruges der meget tid på at tale om netop det emne internt.

Chemometec er siden indgangen til 2014 steget med lige over 2000 pct. på børsen og gået fra en markedsværdi på 62 mio. kr. til de nuværende godt 1,3 mia. kr. Og i det forløb er der naturligvis også kommet en del flere ansatte til.

- Det er sådan noget, man godt kan tabe, når man vokser så meget, som vi har gjort. Men vi holder fast i det, fordi vi ved, at det er sådan noget, kunderne rigtig godt kan lide. Vi finder de ting, der er vigtige for kunderne, og så taler vi rigtig meget om dem. Vi læner os ikke tilbage og bliver selvfede. Det er vi slet ikke i nærheden af, siger Michael Eising.

TRE OPJUSTERINGER

I løbet af den sidste halvdel af regnskabsåret 2017/18, der blev indledt den 1. juli sidste år, har Chemometec hele tre gange opjusteret sine forventninger til hele året.

Ved årsregnskabet i september sidste år lød prognosen på en omsætning på 97-103 mio. kr. og et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 5-15 mio. kr.

Den 11. januar i år blev de forventninger løftet til et driftsoverskud på 12-18 mio. kr. og en omsætning i toppen af det tidligere udmeldte interval. Siden blev prognosen igen skruet op den 4. april, hvor Chemometec løftede forventningerne til omsætningen til 104-107 mio. kr. og begyndte at sigte efter et EBITDA-overskud på 23-26 mio. kr.

Endelig opjusterede Chemometec igen den 4. juni, hvor de nuværende forventninger blev offentliggjort. De lyder på en omsætning på 110-112 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 28-30 mio. kr.

Aktien i selskabet gik ind i 2018 - inden opjusteringerne - i 26,30 kr. - svarende til en markedsværdi på knap 450 mio. kr. Mandag eftermiddag stiger aktien med 11,6 pct. til 77 kr., hvilket giver en markedsværdi på 1340 mio. kr.

Det svarer samtidig også til en stigning på 192,8 pct. i år indtil nu.

Chemometec afsluttede med udgangen af juni regnskabsåret 2017/18. Årsregnskabet for perioden offentliggøres den 18. september.

/ritzau/FINANS