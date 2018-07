Caterpillar opjusterer efter stærkt kvartal

Samtidig har Caterpillar, der er kendt for sine gravemaskiner, en opjustering med i ærmet. Ledelsen venter nu et resultat per aktie på 11-12 dollar i 2018 mod tidligere estimeret 10,25-11,25 dollar.

Den nye prognose ligger over analytikerforventningen om et resultat i år på 10,85 dollar per aktie.

Omsætningen landede på 14,0 mia. dollar i andet kvartal og var på linje med forventningerne.

I forretningsområdet Resource Industries - der leverer udstyr til mineindustrien - havde Caterpillar pæn vækst.

Divisionen, der følges på tæt hold af FLSmidth-analytikere for at lodde stemningen i branchen, så en omsætningsfremgang på 38 pct. til 2526 mio. dollar. Desuden steg indtjeningen til 411 mio. dollar fra 99 mio. dollar.

»Råvarepriserne forblev stærke i andet kvartal af 2018, og selskabet så minekunderne investere i deres nuværende flåder og i udvidelser af miner, hvilket resulterede i et større salg af udstyr«, skriver Caterpillar.

Caterpillar-aktien stiger med 3 pct. på formarkedet.

/ritzau/FINANS