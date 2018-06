Carlsberg rygtes til at overveje børsnotering af indisk forretning

Over de næste få uger skal den danske bryggerikoncern således have planer om at snakke med potentielle investorer omkring et salg af aktier, skriver Bloomberg News på baggrund af viden fra unavngivne kilder.

De præcise detaljer omkring en potentiel indisk børsnotering er dog endnu ikke på plads, ligesom der ifølge Bloomberg News' kilder ikke er nogen sikkerhed for, at overvejelserne vil føre til en handel.

Ritzau Finans har været i kontakt med Kasper Elbjørn, presseansvarlig for Carlsberg Group, men han har ingen kommentar til historien fra Bloomberg News.

Carlsberg har været på det indiske marked siden 2007, hvor bryggeriet sælger fem typer af øl under mærkerne Carlsberg og Tuborg. I øjeblikket er Carlsberg tredjestørst på markedet med en markedsandel på 13,7 pct. ifølge data fra Euromonitor.

På første- og andenpladsen ligger United Breweries og Anheuser-Husch Inbev med markedsandele på henholdsvis 39,2 pct. og 23,3 pct.

Sidste år blev der solgt 3,13 mia. øl på det indiske marked ud fra tal hos Euromonitor, som forudser en stigning frem mod 2020, hvor der ventes et samlet salg på omkring 3,56 mia. liter.

/ritzau/FINANS